Науковці укладають список льодовиків, які тануть через зміни клімату: 15 уже зникли

Дослідники з Університету Райса (США) працюють над проєктом створення списку льодовиків, які зникають через глобальне потепління. Це роблять для того, щоб відстежувати кількість крижаних покривів, які постраждали внаслідок кліматичних змін.

Науковці б’ють на сполох, адже дві третини світових льодовиків можуть зникнути вже до кінця цього століття, пише IFL Science.

Команда вчених каже, що на втілення такої ідеї їх надихнув перший у світі "похорон льодовика" Okjökull, який відбувся в Ісландії у 2018 році. Цю подію провели для того, аби привернути увагу громадськості до проблеми танення крижаних покривів і продемонструвати, які наслідки може мати глобальне потепління.

"Okjökull надихнув багатьох гляціологів по всьому світу підрахувати, скільки льодовиків вже зникло в їхніх країнах", – зазначила професорка Сімена Хау, культурна антропологиня з Університету Райса (США).

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Згідно з результатами дослідження, яке провели у 2023 році, вчені підрахували, що лише у Новій Зеландії розтанули понад 264 льодовики. Натомість у Китаї за крайні кілька десятиліть – понад 8300.

"У "Глобальному списку втрат льодовиків" ми представимо 15 нещодавно втрачених по всьому світу і тих, які перебувають під загрозою зникнення. Для цього будемо співпрацювати з науковцями та громадами, щоб щороку поповнювати цей список, оскільки вони продовжують зникати", – сказала Хау.

Оприлюднення списку збігається з відкриттям першого у світі Цвинтаря льодовиків, яке запланували провести 17 серпня на півострові Селтьярнарнес поблизу столиці Ісландії Рейк'явіка. На кладовищі встановлять 15 надгробків, де вкажуть також імена льодовиків з усього світу, які зникли внаслідок глобального потепління.

"Як і їхні льодовикові аналоги, ці пам'ятники також розтануть. Але ця церемонія і крижані надгробки – це нагадування про те, що світові льодовики приречені на таку ж долю, якщо негайно не вжити заходів", – пояснила професорка Сімена Хау.

Науковці наголошують, зміни клімату можуть обернутися серйозними наслідками для світу. Зокрема через танення льодовиків підвищується рівень світового океану. Це загрожує прибережним громадам, низинним територіям та острівним державам. Крім того, це підвищує ризик виникнення повеней та ерозії.

Втрата льодовиків також глибоко впливає на природні екосистеми, економіку, суспільство і культуру різних держав.

Раніше ми розповідали, що впродовж останніх 10 років швидкість танення льодовикового поля на Алясці збільшилася вдвічі.