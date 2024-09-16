"Вбивцю ідентифіковано". Телескоп Джеймса Вебба з'ясував, як чорні діри "морять голодом" галактики

Надмасивні чорні діри мають здатність гасити зореутворення в навколишніх галактиках, "морячи їх голодом" – вони викидають із галактик газ ще до того, як ті "встигнуть створити" нові зірки.

Такого висновку дійшли вчені, які спостерігали за чорними дірами за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба. Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, пише Live Science.

Попередні спостереження показали, що головна галактика чорної діри "мертва", тобто припинила утворювати нові зірки. Однак інші телескопи не змогли визначити причину, чому так сталося. Тепер таємницю розгадано.

"Ми знайшли винуватця. Чорна діра вбиває цю галактику та тримає її в стані спокою, відсікаючи джерело "їжі", необхідної галактиці для утворення нових зірок", — зазначив Франческо Д'Еудженіо, астрофізик з Кембриджського університету (Англія).

Науковець розповів, що ця галактика не утворює багато зірок.

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"Однак до Вебба ми не могли вивчити її детально, щоб підтвердити цей зв'язок, і ми не знали, чи цей стан тимчасовим або постійним", – пояснив Франческо Д'Еудженіо.

Це спостереження підтверджує припущення, що чорні діри можуть гасити власні галактики, і суперечить тому, що кінець зореутворення має сильний, руйнівний вплив на галактики.

"Ми знали, що чорні діри мають величезний вплив на галактики, і, можливо, вони часто зупиняють зореутворення, але до Вебба ми не могли безпосередньо підтвердити це.

Це ще один доказ того, що телескоп є "гігантським стрибком вперед" із точки зору нашої здатності вивчати ранній Всесвіт і його еволюцію", – сказав Роберто Майоліно, співавтор дослідження та професор експериментальної фізики з Кембриджського університету.

Нагадаємо, нещодавно науковці зафіксували "пробудження" чорної діри.