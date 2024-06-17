Астрономи виявили галактику з подвійним центром: вона має відразу дві чорні діри

Науковці з’ясували, що в центрі яскравої галактики OJ 287 є не одна, а дві чорні діри. Відкриття зробили завдяки масштабному спалаху, який відбувся ще в 2021 році.

Її виявили міжнародні дослідницькі групи, які вивчали знімки супутника NASA, зроблені ще в 2021 році, інформує Space.com.

Супутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) допоміг науковцям знайти непрямі докази існування меншої чорної діри, яка обертається навколо більшої, що свідчить про їхнє потенційне злиття.

Результати дослідження опублікували в The Astrophysical Journal.

Астрономи виявили на знімках раптовий 12-годинний яскравий спалах галактики, який апарат NASA зафіксував 12 листопада 2021 року. Нетривала подія, яку надзвичайно складно виявити випадково, підтвердила попередні припущення про подвійну природу OJ 287.

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Спалах також зазнімкував телескоп NASA Swift та інші прилади у різних куточках землі.

Нове дослідження показало, що джерелом надзвичайно яскравого світла була менша чорна діра.

За словами вчених, причиною події стало те, що менший об’єкт у центрі галактики "проковтнув" великий шматок акреаційного диску більшої чорної діри. Результатом взаємодії стало "виверження" потужного струменю газу, який астрономи побачили у вигляді яскравого світла.

Такі струмені, також відомі як квазари, – надзвичайно активні ядра галактики, які утворюються тоді, коли надмасивна чорна діра поглинає настільки багато матерії, що не може з нею "впоратися". При цьому частина матеріалу потрапляє не за межі горизонту діри, а викидається в магнітний струмінь.

Зазвичай більша чорна діра випромінює струмінь червонуватого світла, який видно значно краще, ніж жовтуватий колір меншої. Однак під час 12-годинної події сяйво меншого об’єкта перевершило свого "сусіда" по центру галактики.

Кількість світла, яку менша діра випромінила 12 листопада, дорівнювала яскравості приблизно сотні галактик.

"Менша чорна діра незабаром може заявити про своє існування іншими способами, оскільки очікується, що вона буде випромінювати гравітаційні хвилі в наногерцовому діапазоні", – заявив один із членів групи дослідників Ачамвіду Гопакумар з Інституту фундаментальних досліджень Тата в Індії.

Спостереження також дозволили розрахувати маси чорних дір: основне джерело енергії галактики досягає 18,35 мільярда сонячних мас, тоді як менша діра – 150 мільйонів мас Сонця.

До прикладу, чорна діра центру Чумацького Шляху – Стрілець А* – має масу лише 4,1 мільйона Сонць.

Раніше ми розповідали про виявлення нової найбільшої чорної діри в Чумацькому Шляху. Космічний об’єкт розташований усього за дві тисячі світлових років від Землі.