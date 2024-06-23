Космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував раніше небачену поведінку зірок

Джеймс Вебб зафіксував явища під час спостереження за туманністю Змієносця

Апарат NASA вперше виявив у туманності Змієносця протозоряні потоки газу. Астрономи раніше описували це явище, але досі його не бачили.

Однак тепер космічний телескоп Джеймса Вебба зафіксував це на камеру інфрачервоного діапазону, повідомляє Space.com.

На зображені знахідка розташована у верхньому лівому куті молодої області зореутворення.

Науковці стверджують, таке явище формується, коли струмені газу, що виходять з новонароджених зірок, на високих швидкостях стикаються із газом і пилом поблизу. Зазвичай ці об’єкти рухаються по-різному, але не в цьому випадку.

"Астрономи давно припускали, що коли хмари руйнуються, утворюючи зірки, останні будуть прагнути обертатися в одному напрямку. Однак цього раніше не бачили так безпосередньо.

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Ці вирівняні витягнуті структури є історичним записом народження зірок", – сказав головний дослідник Лабораторії реактивного руху NASA Клаус Понтоппідан.

На зображенні Вебба подвійні струмені – хвилі від удару потоку з молодих зірок об газ і пил – мають вигляд яскравих грудкуватих смуг, які здаються червоними. Цей колір свідчить про наявність молекулярного водню та монооксиду вуглецю.

"Цю область туманності добре видно лише за допомогою Вебба. Тепер ми можемо вловити ці надзвичайно молоді зірки та їхні вихідні потоки, деякі з яких раніше мали вигляд простих крапель або були зовсім невидимі в оптичних хвилях через густий пил, що їх оточує", – додав провідний автор Джоел Грін з Наукового інституту космічного телескопа в Балтиморі (США).

Таким чином, по всій частині туманності видно нитки та пучки різних відтінків – відбите зоряне світло від протозірок, які ще формуються в хмарі. У деяких місцях перед цим відображенням є пил, який на знімку набув розсіяного помаранчевого відтінку.

Туманність Змієносця, в межах якої зафіксували унікальне явище, розташована на відстані 1300 світлових років від Землі. Вона дуже молода як на космічний об’єкт – її вік усього від 1-2 мільйона років.

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