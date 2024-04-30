Телескоп Джеймса Вебба зробив унікальні зображення туманності Кінська Голова

За допомогою зображень, зроблених телескопом Вебба, науковці змогли краще дослідити туманність.

Потужний космічний телескоп Джеймса Вебба вперше зазнімкував ті ділянки космічної туманності під назвою Кінська Голова, спостерігати за якими раніше астрономи не мали змоги.

Результати дослідження туманності прийняв для публікації науковий журнал Astronomy&Astrophysics, стверджують Space.com та Європейське космічне агентство.

На останніх зображеннях з телескопа Вебба видно сузір’я Оріона у західній частину молекулярної хмари Оріон B. Туманність Кінська Голова, що розташована на відстані близько 1300 світлових років від Землі, піднімається з турбулентних хвиль пилу та газу.

Відносно близьке розташування туманності робить її ідеальним об’єктом для вивчення взаємодії радіації та хімії в міжзоряному космосі, кажуть науковці.

Учені вважають, що туманність розпадеться приблизно за 5 мільйонів років. ESA/Webb, NASA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS)

Завдяки телескопу Джеймса Вебба астрономи вперше отримали можливість дослідити дрібні структури освітленого краю Кінської Голови. Спостереження дозволило вченим вивчити вплив ослаблення та випромінювання пилу туманності, а також краще зрозуміти її багатовимірну форму.

Кінська Голова – туманність, що складається з хмари іонізованого газу, освітленого зсередини молодими гарячими зірками. Загальна маса космічного об’єкта відповідає 250 масам Сонця. Свою назву туманність отримала через те, що одна з її частин візуально нагадує голову коня.

Передумовою утворення туманності вважають колапсуючу міжзоряну хмару. Подібні хмари газу й пилу формуються там, де міжзоряний газ має таку щільність, що залишається нейтральним і в той же час перешкоджає проникненню ультрафіолетового світла від масивних зірок.

За розрахунками астрономів, на туманність Кінська Голова чекає розпад через приблизно 5 мільйонів років.

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