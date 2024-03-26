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Телескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки

Анастасія Поя — 26 березня, 19:32
Фото: NASA, ESA, K. Stapelfeldt, G. Kober

У NASA космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував народження нової зірки FS Tau B.

Її виявили завдяки струменям світла, які виринали з хмари пилу й газу, пише Space.com.

Спершу "Хаббл" сфотографував зоряну систему FS Tau, яка розташована за 450 світлових років від Землі.

На зображенні видно, як ніби із кокона новоутвореної зірки виходять струмені, розсікаючи газ і пил сяйливої туманності.

Зображення телескопа Хаббл системи FS Tau з яскравим світлом у центрі – молодою зіркою FS Tau B
Зображення телескопа "Хаббл" системи FS Tau з яскравим світлом у центрі – молодою зіркою FS Tau B
Фото: NASA

Досліджуючи фото поблизу правого краю, астрономи знайшли на ній нову зірку FS Tau B. Раніше усередині світлині вони виявили зорю FS Tau A.

За словами науковців, обидва об'єкти оповиті освітленим газом і пилом залишками від матерії, яка в результаті розпаду "народила" ці зорі.

На світлині також видно, що FS Tau B частково закрита темною вертикальною смугою пилу.

Вважається, що це край скупчення газу і пилу, яке називають протопланетним диском. З часом він об'єднається й сформує планети.

FS Tau B і подібні до неї зірки світяться завдяки теплу, що виділяється при розпаді пилової хмари, яка їх породила, кажуть вчені.

Науковці додають, що після того, як FS Tau B вийде з фази протозорі, вона стане зоряним об'єктом, як, наприклад, Сонце.

Зазначається, що зоряній системі FS Tau близько 2,8 мільйона років, що робить її молодою у вимірах космосу.

Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику.

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