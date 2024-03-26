Телескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки
У NASA космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував народження нової зірки FS Tau B.
Її виявили завдяки струменям світла, які виринали з хмари пилу й газу, пише Space.com.
Спершу "Хаббл" сфотографував зоряну систему FS Tau, яка розташована за 450 світлових років від Землі.
На зображенні видно, як ніби із кокона новоутвореної зірки виходять струмені, розсікаючи газ і пил сяйливої туманності.
Досліджуючи фото поблизу правого краю, астрономи знайшли на ній нову зірку – FS Tau B. Раніше усередині світлині вони виявили зорю FS Tau A.
За словами науковців, обидва об'єкти оповиті освітленим газом і пилом – залишками від матерії, яка в результаті розпаду "народила" ці зорі.
На світлині також видно, що FS Tau B частково закрита темною вертикальною смугою пилу.
Вважається, що це край скупчення газу і пилу, яке називають протопланетним диском. З часом він об'єднається й сформує планети.
FS Tau B і подібні до неї зірки світяться завдяки теплу, що виділяється при розпаді пилової хмари, яка їх породила, кажуть вчені.
Науковці додають, що після того, як FS Tau B вийде з фази протозорі, вона стане зоряним об'єктом, як, наприклад, Сонце.
Зазначається, що зоряній системі FS Tau близько 2,8 мільйона років, що робить її молодою у вимірах космосу.
Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику.