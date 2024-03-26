Телескоп "Хаббл" став свідком народження нової зірки

У NASA космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував народження нової зірки FS Tau B.

Її виявили завдяки струменям світла, які виринали з хмари пилу й газу, пише Space.com.

Спершу "Хаббл" сфотографував зоряну систему FS Tau, яка розташована за 450 світлових років від Землі.

На зображенні видно, як ніби із кокона новоутвореної зірки виходять струмені, розсікаючи газ і пил сяйливої туманності.

Зображення телескопа "Хаббл" системи FS Tau з яскравим світлом у центрі – молодою зіркою FS Tau B Фото: NASA

Досліджуючи фото поблизу правого краю, астрономи знайшли на ній нову зірку – FS Tau B. Раніше усередині світлині вони виявили зорю FS Tau A.

За словами науковців, обидва об'єкти оповиті освітленим газом і пилом – залишками від матерії, яка в результаті розпаду "народила" ці зорі.

На світлині також видно, що FS Tau B частково закрита темною вертикальною смугою пилу.

Вважається, що це край скупчення газу і пилу, яке називають протопланетним диском. З часом він об'єднається й сформує планети.

FS Tau B і подібні до неї зірки світяться завдяки теплу, що виділяється при розпаді пилової хмари, яка їх породила, кажуть вчені.

Науковці додають, що після того, як FS Tau B вийде з фази протозорі, вона стане зоряним об'єктом, як, наприклад, Сонце.

Зазначається, що зоряній системі FS Tau близько 2,8 мільйона років, що робить її молодою у вимірах космосу.

Раніше ми повідомляли, що космічний телескоп "Хаббл" сфотографував карликову галактику.