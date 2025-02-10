"Надзвичайна знахідка": телескоп Евкліда зафіксував кільце Ейнштейна, що сяє у космосі

Кільце навколо галактики на передньому плані складається зі світла від дальньої яскравої галактики

Космічний телескоп Евкліда зафіксував кільце Ейнштейна – рідкісне явище, яке показує незвичайне викривлення простору під дією гравітації галактики.

На сліпучому зображенні видніється галактика NGC 6505, розташована на відстані приблизно 590 мільйонів світлових років від Землі. Вона оточена ідеальним колом світла, пише The Guardian.

Кільце дає змогу побачити більш віддалену безіменну галактику, розташовану безпосередньо за NGC 6505. Вона перебуває на відстані 4,42 мільярда світлових років від нашої планети, і її світло спотворене гравітацією на шляху до Землі.

"Це прекрасна, надзвичайна та хвилююча знахідка. Настільки досконале кільце Ейнштейна трапляється надзвичайно рідко. Ми бачимо фонову галактику крізь спотворений простір і час, вона розташована дуже близько до передньої галактики", – зазначив професор Стівен Серджант, астроном Відкритого університету (Велика Британія).

Це перший випадок, коли світлове кільце, що оточує центр галактики, виявили завдяки "Евкліду" Фото: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre, G. Anselmi, T. Li

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Загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна передбачає, що світло, яке проходить навколо масивних об’єктів у космосі, викривляється. Тобто галактики можуть діяти як величезні лінзи.

Кільця Ейнштейна є потужним інструментом для астрономів, оскільки вони виявляють об’єкти, які інакше були б закриті від поля зору. Вони також вказують масу проміжної галактики, зокрема будь-яку приховану масу у формі темної матерії.

У цьому випадку астрономи підрахували, що галактика на передньому плані містить приблизно 11% темної матерії. Це відносно невелика частка, враховуючи, що темна матерія домінує в загальній масі Всесвіту.

"Я вважаю дуже інтригуючим, що це кільце виявили у галактиці, яка була вперше відкрита ще в 1884 році. І хоч галактика відома астрономам дуже давно, цього кільця вони раніше ніколи не спостерігали.

Це демонструє, наскільки потужним є телескоп Евкліда – він знаходить нове навіть у місцях, які, як нам здавалося, добре вивчені", – сказала докторка Валерія Петторіно, наукова співробітниця проєкту Euclid ESA.

Раніше астрономи виявили найбільший струмінь від чорної діри, який коли-небудь фіксували в ранньому Всесвіті.