Телескоп "Хаббл" показав яскраву наднову у сузір’ї Скульптора
Космічний телескоп Hubble зазнімкував наднову SN 2022abvt – вона розташована у спіральній галактиці в сузір’ї Скульптора на відстані понад 400 мільйонів світлових років від Землі.
Фото опублікували в Європейському космічному агентстві.
Спіральна галактика LEDA 132905, до якої входить наднова SN 2022abvt, ледь помітна зі Землі.
Сяюча біла крапка в центрі зображення і є надновою. Вона розташована між яскравим центром галактики та її слабким лівим краєм.
Декілька менших галактик видніються навколо відносно великої спіралі у вигляді маленьких сяючих дисків, тоді як далекі галактики здаються всього лиш помаранчевими плямами на чорному тлі.
Вибухи наднових – швидкоплинні, тому вченим важливо знайти спосіб опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб "впіймати" наднову.
SN 2022abvt вперше виявили наприкінці 2022 року – це вдалося зробити за допомогою системи останнього сповіщення про падіння астероїда на Землю (ATLAS). І вже приблизно через два місяці "Хаббл" спостерігав за її вибухом.
"Це зображення створене на основі даних, зібраних для вивчення наднових типу Ia, які виникають, коли відкрите ядро мертвої зірки спалахує внаслідок раптового руйнівного спалаху ядерного синтезу.
Дослідники зацікавлені в цьому типі наднових, оскільки їх можна використовувати для вимірювання точних відстаней до інших галактик", – пояснюють в ESA.
Раніше телескоп "Хаббл" зазнімкував околиці туманності з надмасивними зірками.