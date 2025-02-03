Телескоп "Хаббл" показав яскраву наднову у сузір’ї Скульптора

Спіральна галактика LEDA 132905 ледь помітна, як і крапки, що являють собою яскраво-блакитні зірки

Космічний телескоп Hubble зазнімкував наднову SN 2022abvt – вона розташована у спіральній галактиці в сузір’ї Скульптора на відстані понад 400 мільйонів світлових років від Землі.

Фото опублікували в Європейському космічному агентстві.

Спіральна галактика LEDA 132905, до якої входить наднова SN 2022abvt, ледь помітна зі Землі.

Сяюча біла крапка в центрі зображення і є надновою. Вона розташована між яскравим центром галактики та її слабким лівим краєм.

Декілька менших галактик видніються навколо відносно великої спіралі у вигляді маленьких сяючих дисків, тоді як далекі галактики здаються всього лиш помаранчевими плямами на чорному тлі.

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Вибухи наднових – швидкоплинні, тому вченим важливо знайти спосіб опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб "впіймати" наднову.

SN 2022abvt вперше виявили наприкінці 2022 року – це вдалося зробити за допомогою системи останнього сповіщення про падіння астероїда на Землю (ATLAS). І вже приблизно через два місяці "Хаббл" спостерігав за її вибухом.

"Це зображення створене на основі даних, зібраних для вивчення наднових типу Ia, які виникають, коли відкрите ядро ​​мертвої зірки спалахує внаслідок раптового руйнівного спалаху ядерного синтезу.

Дослідники зацікавлені в цьому типі наднових, оскільки їх можна використовувати для вимірювання точних відстаней до інших галактик", – пояснюють в ESA.

Раніше телескоп "Хаббл" зазнімкував околиці туманності з надмасивними зірками.