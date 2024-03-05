Телескоп Хаббл зафіксував незвичний ракурс спіральної галактики

Космічний телескоп Hubble зафіксував галактику NGC 4423 на відстані близько 55 мільйонів років від планети Земля. Галактика розташована в сузір’ї Діви.

Про це повідомляють у NASA.

На знімку NGC 4423 має трубчасту форму, незвичну для галактик. Тож можна вважати, що вона – спіральна.

У NASA її описують як галактику зі щільною центральною опуклістю й малозаповненим навколишнім диском (частина, що складається зі спіральних рукавів).

Впритул NGC 4423 має типові риси спіральних галактик – вигнуті рукави, що розходяться від яскравого центру та перетинаються з темнішими, менш заповненими районами.

Під час спостережень астрономи обмежені розташуванням Землі відносно об’єктів, тож ракурс знімка NGC 4423 – незвичний. Об’єкти в небі – не статичні, вони швидко рухаються відносно одне одного й не завжди це можна помітити.

Нагадаємо, раніше Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу.

Анна Штопенко, "УП. Життя"