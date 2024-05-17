Телескоп "Хаббл" зазнімкував далеку галактику, окутану пилом: вона має яскраве біле ядро

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував далеку галактику із яскравим білим ядром, оточеним складними пиловими структурами.

Її вік – близько 1,3 мільярда років, повідомляє Space.

Лінзоподібна галактика NGC 4753 розташована у сузір’ї Діви на відстані 60 мільйонів світлових років від Землі. Її у 1784 році відкрив астроном Вільям Гершель.

Лінзоподібні галактики – це дискові галактики, які є чимось середнім між спіральними та еліптичними. Вони мають форму еліпса, а їхні спіральні рукави (спіралеподібна область підвищеної яскравості) виражені дуже слабко.

NGC 4753 має низьку щільність середовища та складну структуру. Вважається, що вона є результатом злиття між більшою галактикою і її карликовою сусідкою, що сталося приблизно 1,3 мільярда років тому. Коли галактики наближалися одна до одної, гравітаційні сили більшої галактики, ймовірно, притягували зірки, газ і пил меншої. Це призвело до утворення викривленої еліптичної форми й чітких пилових смуг.

Серед пилу, зірок і яскравого білого ядра міститься темна матерія, яка, на думку вчених, становить більшу частину маси галактики.

"Темна матерія – це форма матерії, яку наразі не можна спостерігати безпосередньо. Але вважається, що вона становить близько 85% всієї матерії у Всесвіті. Її називають "темною", тому що вона не взаємодіє з електромагнітним полем та не випромінює, не відбиває й не заломлює світло", – зазначили у Європейському космічному агентстві.

Спостереження за NGC 4753 також вказують на те, що в галактиці утворилася наднова типу Ia. Це масивний зоряний вибух, який стається в подвійних системах, де одна із зірок є білим карликом – зоря низької світності, яка вичерпала своє ядерне паливо.

"Ці типи наднових надзвичайно важливі, оскільки всі вони спричинені вибухом білих карликів, які мають зірки-супутники, і завжди досягають піка яскравості, у п'ять мільярдів разів яскравішого за Сонце. Знання справжньої яскравості цих подій і порівняння її з видимою яскравістю дає астрономам унікальний шанс виміряти відстані у Всесвіті", – додали в агентстві.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба зафіксував стрімкий ріст деяких галактик.