Телескоп "Хаббл" зафіксував яскраву спіральну галактику та зірку в сузір'ї Діви

Спіральна галактика NGC 490 і зірка, розташована недалеко від Землі

Телескоп "Хаббл" зробив нове захоплююче зображення космосу. Він зафіксував яскраву спіральну галактику NGC 4900 поряд із зіркою в сузір'ї Діви.

Хоча ці об’єкти здаються близькими, насправді вони розташовані на величезній відстані одна від одної, розповідають у NASA.

Зірка, позначена чотирма довгими дифракційними спалахами, є частиною галактики Чумацький Шлях. Вона розташована всього за 7 109 світлових років від Землі. Водночас сама галактика NGC 4900 віддалена від нас на 45 мільйонів світлових років.

Зображення поєднує дані з двох інструментів телескопа "Хаббл" – сучасної Advanced Camera for Surveys, яка працює з 2002 року, та старішої Wide Field and Planetary Camera 2, яку використовували в період з 1993 до 2009 року.

Обидві програми були спрямовані на дослідження процесів загибелі масивних зірок. В одній з них вивчали місця минулих супернових, щоб оцінити маси зірок, які вибухнули, а також зрозуміти, як супернові взаємодіють з навколишнім середовищем.

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Галактику NGC 4900 обрали для дослідження, оскільки саме в її межах була зафіксована супернова SN 1999br.

Інша програма дозволила закласти основи для вивчення майбутніх супернових, адже було зібрано зображення понад 150 сусідніх галактик. Коли в одній з них виявляється супернова, дослідники можуть повернутися до цих зображень і вивчити зірку, що перебуває в точці вибуху.

Ідентифікація зірки-попередника дає важливу інформацію про те, як і чому виникають ці яскраві космічні події.

Раніше телескоп "Хаббл" зазнімкував яскраве світло спіральної галактики, яка вибухає новими зорями.