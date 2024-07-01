У вирі матерії та енергії: "Хаббл" зазнімкував галактику за 49 млн світлових років від Землі

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував спіральну галактику, яка розташована за 49 мільйонів світлових років від Землі.

Зробити зображення вдалося завдяки вивченню руху матерії та енергії в сусідніх галактиках, повідомили у Європейському космічному агентстві.

NGC 4951 – спіральна галактика у сузір’ї Діви. Вона належить до сейфертівських галактик, які мають дуже яскраве й активне ядро.

Галактики безперервно проходять цикл зореутворення. Газ утворює молекулярні хмари, які стискаються, створюючи нові зірки. Потім за допомогою потужного випромінювання або зоряного вітру вони розсіюють хмари, з яких утворилися. Газ, що залишився, утворює нові хмари в іншому місці.

Спіральна галактика NGC 4951 ESA/Hubble

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Цей цикл руху матерії та енергії визначає, як швидко галактика утворює зорі та витрачає свої запаси газу. Тобто, як вона еволюціонує протягом життя.

Розуміння цієї еволюції залежить від туманностей, зірок і зоряних скупчень у галактиці: коли вони утворилися і як поводилися в минулому.

Зображення NGC 4951 демонструє, наскільки енергійною є ця галактика. Також на ньому можна побачити галактичну активність – рух матерії та енергії. Це сяйні рожеві зореутворювальні ділянки, молоді блакитні зорі та густий темний пил навколо яскравого ядра.

Нагадаємо, астрономи виявили найвіддаленіші, а отже найстаріші зоряні скупчення з нині відомих. Вони існували ще у перші пів мільярда років після Великого вибуху.