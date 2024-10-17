"Зоряний вулкан": телескоп "Хаббл" зазнімкував вибух у подвійній зоряній системі
Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував "зоряний вулкан" на відстані 700 світлових років від Землі.
Йдеться про вибух у подвійній зоряній системі R Aquarii (R Водолія), повідомляють у NASA.
Вона складається із двох зір:
- первинної – червоного гіганта, що старіє;
- білого карлика – зорі низької світності на останній стадії своєї еволюції.
Первинна зоря у понад 400 разів більша за Сонце. Вона належить до міридів – клас змінних зір, що пульсують.
Протягом 390-денного періоду зоря змінює свої температуру та яскравість у 750 разів. На своєму піку вона у 5000 разів перевищує яскравість Сонця.
Білий карлик наближається до первинної зорі протягом свого 44-річного орбітального періоду. У цей час вона гравітаційно висмоктує з нього водень.
Цей хімічний елемент накопичується на поверхні карликової зорі, поки не відбувається спонтанний ядерний синтез, внаслідок чого стається вибух. Потім цикл починається знову.
Під час вибуху з ядра викидається плазма. Вона скручується, а магнітне поле спрямовує її вгору і назовні.
Плазма вилітає в космос зі швидкістю понад 1,6 кілометра на годину.
"Закручені зоряні потоки роблять цю область схожою на розбризкувач для газонів, що вийшов з ладу. Це наочно демонструє, як Всесвіт перерозподіляє продукти ядерної енергії, що утворюються глибоко всередині зірок і вилітають назад у космос", – зазначають у NASA.
Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка наближається до Землі. Вона розташована в сузір’ї Діви за 55 мільйонів світлових років від нашої планети.