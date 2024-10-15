"Хаббл" зафіксував спіральну галактику, яка наближається до Землі

Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка наближається до Землі. Вона розташована в сузір’ї Діви за 55 мільйонів світлових років від нашої планети.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, перше зображення галактики із назвою NGC 4569 (або ж Messier 90) зʼявилося у 2019 році – тоді його зробили за допомогою більш старої камери.

Однак знімок "Хаббла" дозволили створити значно повніше уявлення про цю спіральну галактику, її пиловий диск, газове гало та яскраве ядро.

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Внутрішні області диска NGC 4569 є місцями зореутворення – на зображенні вони підсвічені червоним кольором. На частині диска видно вкраплення блакитного кольору – вони демонструють яскраві й гарячі зірки.

"Messier 90 розташована серед галактик відносно близького скупчення Діви. Щільність газу у внутрішньому скупченні галактик сузірʼя тиснула на галактику, як сильний зустрічний вітер, позбавляючи її великої кількості газу і створюючи дифузне гало, яке видно навколо неї", – розповідають у ЄКА.

Там також зазначають, що цей газ більше не доступний для Messier 90, а тому вона не зможе утворювати нові зірки і з часом згасне як спіральна галактика, кажуть астономи.

Messier 90 наближається до Чумацького Шляху, тому протягом наступних мільярдів років вчені зможуть роздивитися її ще більш детально. А з часом Messier 90 еволюціонує в лінзоподібну галактику, прогнозують науковці.

Раніше ми писали, що телескоп "Хаббл" 90 днів спостерігав за Великою червоною плямою на Юпітері – те, що йому вдалося зафіксувати, вразило вчених.