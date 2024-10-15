"Хаббл" зафіксував спіральну галактику, яка наближається до Землі
Космічний телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка наближається до Землі. Вона розташована в сузір’ї Діви за 55 мільйонів світлових років від нашої планети.
Як повідомляє Європейське космічне агентство, перше зображення галактики із назвою NGC 4569 (або ж Messier 90) зʼявилося у 2019 році – тоді його зробили за допомогою більш старої камери.
Однак знімок "Хаббла" дозволили створити значно повніше уявлення про цю спіральну галактику, її пиловий диск, газове гало та яскраве ядро.
Внутрішні області диска NGC 4569 є місцями зореутворення – на зображенні вони підсвічені червоним кольором. На частині диска видно вкраплення блакитного кольору – вони демонструють яскраві й гарячі зірки.
"Messier 90 розташована серед галактик відносно близького скупчення Діви. Щільність газу у внутрішньому скупченні галактик сузірʼя тиснула на галактику, як сильний зустрічний вітер, позбавляючи її великої кількості газу і створюючи дифузне гало, яке видно навколо неї", – розповідають у ЄКА.
Там також зазначають, що цей газ більше не доступний для Messier 90, а тому вона не зможе утворювати нові зірки і з часом згасне як спіральна галактика, кажуть астономи.
Messier 90 наближається до Чумацького Шляху, тому протягом наступних мільярдів років вчені зможуть роздивитися її ще більш детально. А з часом Messier 90 еволюціонує в лінзоподібну галактику, прогнозують науковці.
Раніше ми писали, що телескоп "Хаббл" 90 днів спостерігав за Великою червоною плямою на Юпітері – те, що йому вдалося зафіксувати, вразило вчених.