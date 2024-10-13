Телескоп "Хаббл" 90 днів спостерігав за Великою червоною плямою на Юпітері: відкриття вразило вчених

Велика червона пляма – найбільший у Сонячній системі циклон на Юпітері – не має стабільних розмірів: вона "тремтить", ніби желе, і змінює свою форму.

Таких неочікуваних висновків дійшли астрономи, які за допомогою телескопа "Хаббл" упродовж 90 днів спостерігали за величезним штормом.

Результати цього спостереження опублікували в The Planetary Science Journal та представили на 59-му щорічному засіданні Відділу планетарних наук Американського астрономічного товариства в Бойсе (США), пише CNN.

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У ході роботи астрономи вивчали Велику червону пляму – антициклон в атмосфері Юпітера, який обертається навколо центральної області високого тиску вздовж південного поясу середньої широти планети.

За даними науковців, цей шторм – найбільший у Сонячній системі. За розмірами він подібний на Землю.

Зазвичай такі утворення вважають нестабільними, але Велика червона пляма зберігається вже близько 190 років.

Зображення "Хаббла" показали, що вихор вітрів "тремтить" і з часом розширюється і стискається до попередніх розмірів.

"Хоча ми знали, що його рух дещо змінюється за довготою, ми не очікували побачити також коливання розміру", – сказала провідна авторка дослідження Емі Саймон, планетологиня з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд.

За словами вчених, це перша за щонайменше 150 років спостереження правильна візуалізація Великої червоної плями.

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"Це дійсно перший раз, коли ми мали правильну частоту візуалізації Великої червоної плями. З високою роздільною здатністю "Хаббла" ми можемо сказати, що вона стискається і виходить за свої межі одночасно, разом із тим, рухається швидше і повільніше. Це було дуже несподівано", – пояснила Емі Саймон.

Професор планетарології з Університету Великобританії Лей Флетчер, який не брав участі в дослідженні, каже, що близьке спостереження за циклоном демонструє "неймовірну мінливість".

За його словами, причиною цього є хаотичні погодні умови на Юпітері, які можуть бути схожими на ті, що існують на Землі.

"Планетологи роками намагалися побачити закономірності в цій варіації – все, що могло б дати нам зрозуміти фізику, що лежить в основі цієї складної системи", – каже Лей Флетчер.

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Під час коливань Велика червона пляма штовхає повітряні реактивні потоки на північ та південь від себе.

"Це схоже на бутерброд, у якому скибочки хліба випираються, коли всередині занадто багато начинки", – зауважує співавтор дослідження, планетолог Каліфорнійського університету в Берклі (США) Майк Вонг.

Загалом астрономи помітили, що Велика червона пляма поступово зменшується протягом останніх десяти років спостереження.

Науковці вважають, що таке скорочення може допомогти зменшити коливання.

Раніше вчені поставили під сумнів космічну "адресу" Землі – вони припускають, що планета може належати до величезного скупчення мас та тяжіння під назвою Концентрація Шеплі.