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Телескоп Вебба сфотографував 44 зірки у далекій галактиці

Вікторія Андрєєва — 8 січня, 09:00
Телескоп Вебба сфотографував 44 зірки у далекій галактиці
У видимому Всесвіті ідентифікували 44 далекі зірки
NASA

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) отримав зображення 44 окремих зірок у галактиці, розташованій у видимому Всесвіті (частина Всесвіту, досяжна для астрономічних досліджень).

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Регіон видимого Всесвіту настільки віддалений, що колись астрономи думали, що у ньому не можливо ідентифікувати окремі зірки.

"Я ніколи не мріяв, що Вебб побачить їх у такій великій кількості. Зараз ми спостерігаємо, як ці зірки з’являються на зображеннях, як світлячки вночі. Вебб продовжує дивувати нас усіх", – зауважив астроном з Університету штату Арізона Рогір Віндхорст,

Відкриття цих окремих зірок також є технологічним проривом, адже воно дає можливість дослідити невловиму поведінку темної матерії, зауважують дослідники.

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Вчені пояснюють, що 44 зірки, які сфотографував Вебб, належать далекій, прихованій галактиці. Її світло було викривлено у довгий вусик у центрі ліворуч зображення, що отримав прізвисько Дракон.

44 зірки належать далекій, прихованій галактиці
44 зірки належать далекій, прихованій галактиці
NASA

Світло від цієї галактики почало мандрувати космосом приблизно 6,5 мільярдів років тому, коли Всесвіт був у віці близько 7 мільярдів років.

Науковці проаналізували кольори кожної з новознайдених зірок у Дракону та дійшли висновку, що вони є червоними надгігантами на завершальній стадії свого життя.

Насправді Дракон – це суміш із кількох дубльованих зображень однієї фонової спіральної галактики, серед яких скупчення зірок Abell 370.

Близько сотні інших далеких, невидимих ​​галактик виглядають як слабкі смуги світла, заплутані в скупченні галактик. Дослідження цих дуг світла дозволяє астрономам вивчати віддалені галактики набагато детальніше, ніж це було б можливо за інших умов.

Але навіть потужному телескопу Вебба було б важко ідентифікувати таку велику кількість яскравих зірок без допомоги плаваючих зірок у Abell 370. Усі вони вишикувалися на задньому плані прихованої галактики.

Нагадаємо, напередодні Різдва астрономи сфотографували зоряне скупчення, схоже на ялинку.

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