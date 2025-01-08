Телескоп Вебба сфотографував 44 зірки у далекій галактиці

Космічний телескоп Джеймса Вебба (JWST) отримав зображення 44 окремих зірок у галактиці, розташованій у видимому Всесвіті (частина Всесвіту, досяжна для астрономічних досліджень).

Про це йдеться в результатах дослідження, опублікованих в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Регіон видимого Всесвіту настільки віддалений, що колись астрономи думали, що у ньому не можливо ідентифікувати окремі зірки.

"Я ніколи не мріяв, що Вебб побачить їх у такій великій кількості. Зараз ми спостерігаємо, як ці зірки з’являються на зображеннях, як світлячки вночі. Вебб продовжує дивувати нас усіх", – зауважив астроном з Університету штату Арізона Рогір Віндхорст,

Відкриття цих окремих зірок також є технологічним проривом, адже воно дає можливість дослідити невловиму поведінку темної матерії, зауважують дослідники.

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Вчені пояснюють, що 44 зірки, які сфотографував Вебб, належать далекій, прихованій галактиці. Її світло було викривлено у довгий вусик у центрі ліворуч зображення, що отримав прізвисько Дракон.

44 зірки належать далекій, прихованій галактиці NASA

Світло від цієї галактики почало мандрувати космосом приблизно 6,5 мільярдів років тому, коли Всесвіт був у віці близько 7 мільярдів років.

Науковці проаналізували кольори кожної з новознайдених зірок у Дракону та дійшли висновку, що вони є червоними надгігантами на завершальній стадії свого життя.

Насправді Дракон – це суміш із кількох дубльованих зображень однієї фонової спіральної галактики, серед яких скупчення зірок Abell 370.

Близько сотні інших далеких, невидимих ​​галактик виглядають як слабкі смуги світла, заплутані в скупченні галактик. Дослідження цих дуг світла дозволяє астрономам вивчати віддалені галактики набагато детальніше, ніж це було б можливо за інших умов.

Але навіть потужному телескопу Вебба було б важко ідентифікувати таку велику кількість яскравих зірок без допомоги плаваючих зірок у Abell 370. Усі вони вишикувалися на задньому плані прихованої галактики.

Нагадаємо, напередодні Різдва астрономи сфотографували зоряне скупчення, схоже на ялинку.