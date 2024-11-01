Мов закривавлені очі: телескопи Хаббл та Вебб показали процес злиття двох галактик

Космічні телескопи Джеймса Вебба та "Хаббл" помітили "моторошну пару" галактик у глибокому космосі.

Дві галактики в процесі злиття мали вигляд пари "залитих кров’ю" очей, зауважили в Space.

Галактики IC 2163 і NGC 2207 розташовані на відстані приблизно 80 мільйонів світлових років від Землі у сузір’ї Великого Пса.

Ця пара галактик перебуває в процесі зіткнення та злиття в одну. За підрахунками астрономів, процес триватиме близько мільярда років.

"Вони виглядають так, ніби кров тече крізь верхню частину вільного від плоті обличчя.

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Довгий, жахливий "погляд" їхніх пекучих очей, схожих на серцевини, світить у найвищій космічній темряві", – написала команда, яка працює з телескопом Джеймса Вебба.

Зображення отримане від телескопа Джеймса Вебба в середньому інфрачервоному діапазоні NASA, ESA, CSA, STScI

На зображенні Хаббла IC 2163 і NGC 2207 заповнені зірками рукави спіральних галактик світяться синім кольором, а ядра обох галактик видніються яскраво-помаранчевим.

На зображенні Вебба холодний пил обох галактик світиться моторошним білим кольором. У нижній частині зображення світиться яскрава пляма з характерними восьмикутними зіркоподібними "дифракційними спалахами", створеними дзеркалами Вебба.

Ліворуч фото Хаббла в ультрафіолетовому та видимому світлі, праворуч – Вебба в середньому інфрачервоному світлі. NASA, ESA, CSA, STScI

Астрономи підрахували, що дві спіральні галактики щороку породжують приблизно два десятки нових зірок розміром із Сонце, оскільки газ збивається під час взаємодії між галактиками.

Коли ці дві галактики зближуються та почнуть зливатися, їхні ядра та рукави можуть об’єднатися, утворюючи нові, змінені рукави та більше, яскравіше ядро.

У цей момент танець між ними заспокоїться, а зореутворення сповільниться, оскільки газ і пил, що оточують нову об’єднану галактику, охолонуть. Але наразі космічний балет між NGC 2207 та IC 2163 триває.