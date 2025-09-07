Численні чи чисельні, українською чи по-українськи? ТЕСТ до Дня грамотності

8 вересня в усьому світі відзначатимуть Міжнародний день грамотності.

Цей день ЮНЕСКО започаткувала у 1966 році для того, щоб відзначити важливість грамотності кожної людини та суспільства в цілому.

У світі близько 739 мільйонів дорослих досі не вміють читати та писати, а понад 250 мільйонів дітей не відвідують школу.

Тому навіть в епоху цифровізації та штучного інтелекту проблема неграмотності залишається актуальною.

Напередодні Дня грамотності пропонуємо вам перевірити свої знання – пройдіть тест "УП.Життя" з українського правопису та лексикології.

РЕКЛАМА:

1/12 У якому слові правильно позначено наголос? чорнослИв Наголос в українській мові визначається насамперед за словниковою нормою, бо чітких загальних правил його розташування немає. Тож наголоси потрібно запам’ятовувати: кАмбала, чорнОслив, завдАння, фенОмен.

завданнЯ Наголос в українській мові визначається насамперед за словниковою нормою, бо чітких загальних правил його розташування немає. Тож наголоси потрібно запам’ятовувати: кАмбала, чорнОслив, завдАння, фенОмен.

кАмбала Наголос в українській мові визначається насамперед за словниковою нормою, бо чітких загальних правил його розташування немає. Тож наголоси потрібно запам’ятовувати: кАмбала, чорнОслив, завдАння, фенОмен.

феномЕн Наголос в українській мові визначається насамперед за словниковою нормою, бо чітких загальних правил його розташування немає. Тож наголоси потрібно запам’ятовувати: кАмбала, чорнОслив, завдАння, фенОмен.



2/12 Скільки літер в українському алфавіті? 31 В українській абетці 33 букви та 38 звуків. Кількість звуків більша, ніж букв, тому що деякі букви позначають два звуки (наприклад, "я", "ю", "є", "ї"). 32 В українській абетці 33 букви та 38 звуків. Кількість звуків більша, ніж букв, тому що деякі букви позначають два звуки (наприклад, "я", "ю", "є", "ї"). 33 В українській абетці 33 букви та 38 звуків. Кількість звуків більша, ніж букв, тому що деякі букви позначають два звуки (наприклад, "я", "ю", "є", "ї"). 34 В українській абетці 33 букви та 38 звуків. Кількість звуків більша, ніж букв, тому що деякі букви позначають два звуки (наприклад, "я", "ю", "є", "ї").

3/12 З-поміж наведених слів оберіть омонім: чайка Омоніми – це слова, що однакові за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням. "Чайка" – може бути як птах, так і козацький човен.

літо Омоніми – це слова, що однакові за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням. "Чайка" – може бути як птах, так і козацький човен.

світло Омоніми – це слова, що однакові за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням. "Чайка" – може бути як птах, так і козацький човен.

фея Омоніми – це слова, що однакові за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням. "Чайка" – може бути як птах, так і козацький човен.



4/12 У якому слові корінь " вод" має інше значення: вода Слово "водій" має інший корінь, бо походить від дієслова "водити", а не від іменника "вода", які інші. водій Слово "водій" має інший корінь, бо походить від дієслова "водити", а не від іменника "вода", які інші. водичка Слово "водій" має інший корінь, бо походить від дієслова "водити", а не від іменника "вода", які інші. підводний Слово "водій" має інший корінь, бо походить від дієслова "водити", а не від іменника "вода", які інші.

5/12 Знайдіть речення з лексичною помилкою: Андрій на уроці відповів коректно. "Вірний" – це відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. Це слово часто вживають у значенні "правильний", хоча це помилково.

Андрій на уроці відповів правильно. "Вірний" – це відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. Це слово часто вживають у значенні "правильний", хоча це помилково.

Андрій на уроці відповів влучно. "Вірний" – це відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. Це слово часто вживають у значенні "правильний", хоча це помилково.

Андрій на уроці відповів вірно. "Вірний" – це відданий, який не зраджує, заслуговує на довіру. Це слово часто вживають у значенні "правильний", хоча це помилково.



6/12 Яке з речень написане неправильно? Ми хочемо, щоб українці вільно говорили українською. Говорити, співати, писати, викладати, видавати можна українською, по-українському, по-українськи. "Говорити на українській" – калька. Ми хочемо, щоб українці вільно говорили по-українськи. Говорити, співати, писати, викладати, видавати можна українською, по-українському, по-українськи. "Говорити на українській" – калька. Ми хочемо, що українці говорили на українській мові. Говорити, співати, писати, викладати, видавати можна українською, по-українському, по-українськи. "Говорити на українській" – калька.

7/12 Який рядок містить пароніми? Холодний – теплий, свіжий – черствий, добрий – злий Правильний варіант 3: пароніми – слова подібні за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням.

Думати – мислити, говорити – балакати, поганий – кепський Правильний варіант 3: пароніми – слова подібні за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням.

Економічний – економний, кампанія – компанія, відповідальний – відповідний Правильний варіант 3: пароніми – слова подібні за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням.

Град (опади) – град (місто), ключ (зграя птахів) – ключ (для замка), коса (сільськогосподарське знаряддя) – коса (зачіска). Правильний варіант 3: пароніми – слова подібні за звучанням та написанням, але різні за лексичним значенням.



8/12 Як правильно? Жовтогарячий Назви відтінків і поєднання кольорів пишемо через дефіс: чорно-білий, яскраво-ліловий, блідо-рожевий, жовтувато-червоний, фіолетово-сірий, біло-блакитний, але жовтогарячий – назва кольору, тому її потрібно писати разом.

Жовто-гарячий Назви відтінків і поєднання кольорів пишемо через дефіс: чорно-білий, яскраво-ліловий, блідо-рожевий, жовтувато-червоний, фіолетово-сірий, біло-блакитний, але жовтогарячий – назва кольору, тому її потрібно писати разом.

Жовто гарячий Назви відтінків і поєднання кольорів пишемо через дефіс: чорно-білий, яскраво-ліловий, блідо-рожевий, жовтувато-червоний, фіолетово-сірий, біло-блакитний, але жовтогарячий – назва кольору, тому її потрібно писати разом.

Жовтоʼгарячий Назви відтінків і поєднання кольорів пишемо через дефіс: чорно-білий, яскраво-ліловий, блідо-рожевий, жовтувато-червоний, фіолетово-сірий, біло-блакитний, але жовтогарячий – назва кольору, тому її потрібно писати разом.



9/12 Який варіант написання відповідає чинному правопису? пів Києва За новим правописом, який став обовʼязковим у 2024 році, числівник "пів" (у значенні "половина") пишеться окремо з іменниками родового відмінка: пів Києва, пів яблука, пів кімнати.

пів-Києва За новим правописом, який став обовʼязковим у 2024 році, числівник "пів" (у значенні "половина") пишеться окремо з іменниками родового відмінка: пів Києва, пів яблука, пів кімнати.

півкиєва За новим правописом, який став обовʼязковим у 2024 році, числівник "пів" (у значенні "половина") пишеться окремо з іменниками родового відмінка: пів Києва, пів яблука, пів кімнати.

півʼКиєва За новим правописом, який став обовʼязковим у 2024 році, числівник "пів" (у значенні "половина") пишеться окремо з іменниками родового відмінка: пів Києва, пів яблука, пів кімнати.



10/12 Яке слово написане неправильно? Міт Згідно з новим правописом, разом пишуться слова з іншомовними компонентами веб-, архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-. Водночас можна вживати обидві форми слів аудиторія-авдиторія, міф-міт, Гуллівер-Ґуллівер.

Веб-сайт Згідно з новим правописом, разом пишуться слова з іншомовними компонентами веб-, архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-. Водночас можна вживати обидві форми слів аудиторія-авдиторія, міф-міт, Гуллівер-Ґуллівер.

Ґуллівер Згідно з новим правописом, разом пишуться слова з іншомовними компонентами веб-, архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-. Водночас можна вживати обидві форми слів аудиторія-авдиторія, міф-міт, Гуллівер-Ґуллівер.

Авдиторія Згідно з новим правописом, разом пишуться слова з іншомовними компонентами веб-, архі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-, анти-, віце-, екс-, контр-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-. Водночас можна вживати обидві форми слів аудиторія-авдиторія, міф-міт, Гуллівер-Ґуллівер.



11/12 Яке зі слів написане правильно? віч-на віч Правильні варіанти написання: віч-на-віч, де-не-де, на жаль, щосереди.

де не де Правильні варіанти написання: віч-на-віч, де-не-де, на жаль, щосереди.

нажаль Правильні варіанти написання: віч-на-віч, де-не-де, на жаль, щосереди.

щосереди Правильні варіанти написання: віч-на-віч, де-не-де, на жаль, щосереди.

