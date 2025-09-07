Усі розділи
Численні чи чисельні, українською чи по-українськи? ТЕСТ до Дня грамотності

Софія Бакун — 7 вересня, 06:00
8 вересня в усьому світі відзначатимуть Міжнародний день грамотності.

Цей день ЮНЕСКО започаткувала у 1966 році для того, щоб відзначити важливість грамотності кожної людини та суспільства в цілому.

У світі близько 739 мільйонів дорослих досі не вміють читати та писати, а понад 250 мільйонів дітей не відвідують школу. 

Тому навіть в епоху цифровізації та штучного інтелекту проблема неграмотності залишається актуальною.

Напередодні Дня грамотності пропонуємо вам перевірити свої знання – пройдіть тест "УП.Життя" з українського правопису та лексикології.

1/12

У якому слові правильно позначено наголос?

2/12

Скільки літер в українському алфавіті?

3/12

З-поміж наведених слів оберіть омонім:

4/12

У якому слові корінь "вод" має інше значення:

5/12

Знайдіть речення з лексичною помилкою:

6/12

Яке з речень написане неправильно?

7/12

Який рядок містить пароніми?

8/12

Як правильно?

9/12

Який варіант написання відповідає чинному правопису?

10/12

Яке слово написане неправильно?

11/12

Яке зі слів написане правильно?

12/12

Прикметник "численний" можна застосувати до слова: