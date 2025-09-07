Тест
Численні чи чисельні, українською чи по-українськи? ТЕСТ до Дня грамотності
Nata Serenko/GettyImages
8 вересня в усьому світі відзначатимуть Міжнародний день грамотності.
Цей день ЮНЕСКО започаткувала у 1966 році для того, щоб відзначити важливість грамотності кожної людини та суспільства в цілому.
У світі близько 739 мільйонів дорослих досі не вміють читати та писати, а понад 250 мільйонів дітей не відвідують школу.
Тому навіть в епоху цифровізації та штучного інтелекту проблема неграмотності залишається актуальною.
Напередодні Дня грамотності пропонуємо вам перевірити свої знання – пройдіть тест "УП.Життя" з українського правопису та лексикології.
У якому слові правильно позначено наголос?
Скільки літер в українському алфавіті?
З-поміж наведених слів оберіть омонім:
У якому слові корінь "вод" має інше значення:
Знайдіть речення з лексичною помилкою:
Яке з речень написане неправильно?
Який рядок містить пароніми?
Як правильно?
Який варіант написання відповідає чинному правопису?
Яке слово написане неправильно?
Яке зі слів написане правильно?
Прикметник "численний" можна застосувати до слова: