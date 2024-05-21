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Журналістська Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила лауреатку

Анна Коваленко — 21 травня, 20:44
Журналістська Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила лауреатку
Церемонія нагородження традиційно відбулася 21 травня.
Премія Ґонґадзе

Лауреаткою журналістської Премії імені Георгія Ґонґадзе цьогоріч стала директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на "Суспільному" Тетяна Трощинська.

"Журналістика – це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо – чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, а не для крику одне на одного.

Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність", – зазначила лауреатка на врученні премії.

Іншими претендентками на премію були журналістка-розслідувачка "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, головна редакторка та засновниця The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Номінанток оцінювали за такими критеріями:
  • відданість принципам і цінностям незалежної журналістики;
  • інноваційність;
  • суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому;
  • створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.
Промова Ольги Руденко.
Премія Ґонґадзе
Промова доньки Володимира Миронюка.
Премія Ґонґадзе
Ведучі заходу.
Премія Ґонґадзе

Під час церемонії нагородження також розповіли, що впродовж року загинув 21 український журналіст, серед них – Алла Пушкарчук, Дмитро Рибаков і Володимир Миронюк.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Її заснували у 2019 році у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, у 2023 році переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе став Богдан Логвиненко – журналіст, письменник, ведучий та засновник Ukraїner.

Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023).

У 2022 році Премія повідомила про запровадження спеціальної відзнаки, яку посмертно отримав документаліст та фоторепортер Макс Левін.

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