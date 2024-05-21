Журналістська Премія імені Георгія Ґонґадзе оголосила лауреатку

Лауреаткою журналістської Премії імені Георгія Ґонґадзе цьогоріч стала директорка департаменту стратегічного аналізу та розвитку соціально впливового контенту на "Суспільному" Тетяна Трощинська.

"Журналістика – це справа небайдужих людей. Багато хто скаже, що ми інформуємо, пояснюємо – чому, переповідаємо історії. Так і є. Але цього мало. Якщо ми небайдужі, ми є майданчиком для дискусій, позицій і аргументів, а не для крику одне на одного.

Якщо ми не байдужі як журналісти і журналістки, ми впливаємо на зміну політичної культури в країні. Якщо ми небайдужі, ми стаємо частиною боротьби за демократію, частиною боротьби за українську державність. Якщо ми небайдужі, ми є частиною боротьби за людську гідність", – зазначила лауреатка на врученні премії.

Іншими претендентками на премію були журналістка-розслідувачка "Слідство.Інфо" Анна Бабінець, головна редакторка та засновниця The Kyiv Independent Ольга Руденко.

Номінанток оцінювали за такими критеріями:

відданість принципам і цінностям незалежної журналістики;

інноваційність;

суттєвий внесок у розвиток окремого жанру чи медіасередовища в цілому;

створення матеріалів, що призвели до вирішення або розуміння певних проблем у суспільстві та змін у країні.

Премія Ґонґадзе Премія Ґонґадзе Премія Ґонґадзе

Під час церемонії нагородження також розповіли, що впродовж року загинув 21 український журналіст, серед них – Алла Пушкарчук, Дмитро Рибаков і Володимир Миронюк.

Премія імені Георгія Ґонґадзе – одна з головних відзнак для професійних журналістів в Україні. Її заснували у 2019 році у партнерстві з родиною Георгія Ґонґадзе.

Нагадаємо, у 2023 році переможцем Премії імені Георгія Ґонґадзе став Богдан Логвиненко – журналіст, письменник, ведучий та засновник Ukraїner.

Лауреатами Премії в попередні роки стали Вахтанґ Кіпіані (2019), Павло Казарін (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов і Євген Малолєтка (2022), Богдан Логвиненко (2023).

У 2022 році Премія повідомила про запровадження спеціальної відзнаки, яку посмертно отримав документаліст та фоторепортер Макс Левін.