Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 травня 2022

У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналісти й фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.

Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

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"Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей. 

Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні", – так про роботу цьогорічних лауреатів висловився Член Капітули, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

 Фото: Олександр Куликов

Чим відзначились переможці?

  • Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент. 

Також Чернов є Президентом Української асоціації професійних фотографів. 

  • Євген Малолєтка – фотокореспондент. 

Почав кар’єру фотографа у 2009 році. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel. 

За годину до повномасштабного вторгнення росіян Євген Малолєтка з Мстиславом Черновим прибули до Маріуполя. 

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Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів міста.

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"Українська армія здивувала світ цього року. Так само як і українська журналістика. Увесь світ дивиться на українських журналістів, щоб дізнатись їхню перспективу і те, як вони бачать війну. 

І це дуже важливо, що ми розповідаємо світові історію України, яка твориться зараз", – сказав Мстислав Чернов під час церемонії.

Євген Малолєтка у своїй промові вшанував людей, чиє горе він бачив у бомбосховищах, лікарнях і на вулицях Маріуполя.

"Ми дуже багато бачили за ці роки війни, але такого болю і такої кількості дитячих смертей у світі не бачив ніхто", – сказав він.

Фіналістами цьогорічної Премії стали головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко і головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Також вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе Капітула вручила Спеціальну відзнаку. 

Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу"

Відзнаку отримала мати Макса та його колега і друг Маркіян Лисейко.  

"Він брав участь у найтрагічнішій історії війни на сході України – у виході з Іловайського котла разом з сотнями українських військових. 

Те, що він залишив після себе, буде свідченням нашої драматичної історії останніх восьми років. Ім’я Макса Левіна залишиться в історії української журналістики та фотожурналістики навічно…" – сказав про журналіста Член Капітули Премії Андрій Курков.

Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".

Премію вручають раз на рік 21 травня – у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

До складу Капітули 2022 року увійшли:

  • Мирослава Гонгадзе – дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця "Голосу Америки" в Східній Європі;
  • Андрій Курков – Президент Українського ПЕН, письменник;
  • Олена Притула – журналістка, редакторка-засновниця видання "Українська правда";
  • Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи;
  • Мирослава Барчук – лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе-2021, журналістка, членкиня Українського ПЕН;
  • Антон Артеменко – співвласник групи агрокомпаній, випускник Presidents’ MBA kmbs та меценат Премії;
  • Інна Кузнецова – керівник Київського бюро "Радіо Свобода";
  • Ігор Козловський – релігієзнавець, письменник, член Українського ПЕН;
  • Зураб Аласанія – журналіст, медіаменеджер.

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