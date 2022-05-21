Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналісти й фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.
Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.
Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.
"Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей.
Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні", – так про роботу цьогорічних лауреатів висловився Член Капітули, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.
|Фото: Олександр Куликов
Чим відзначились переможці?
- Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент.
Також Чернов є Президентом Української асоціації професійних фотографів.
- Євген Малолєтка – фотокореспондент.
Почав кар’єру фотографа у 2009 році. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.
За годину до повномасштабного вторгнення росіян Євген Малолєтка з Мстиславом Черновим прибули до Маріуполя.
Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів міста.
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"Українська армія здивувала світ цього року. Так само як і українська журналістика. Увесь світ дивиться на українських журналістів, щоб дізнатись їхню перспективу і те, як вони бачать війну.
І це дуже важливо, що ми розповідаємо світові історію України, яка твориться зараз", – сказав Мстислав Чернов під час церемонії.
Євген Малолєтка у своїй промові вшанував людей, чиє горе він бачив у бомбосховищах, лікарнях і на вулицях Маріуполя.
"Ми дуже багато бачили за ці роки війни, але такого болю і такої кількості дитячих смертей у світі не бачив ніхто", – сказав він.
Фіналістами цьогорічної Премії стали головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко і головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.
Також вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе Капітула вручила Спеціальну відзнаку.
Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".
Відзнаку отримала мати Макса та його колега і друг Маркіян Лисейко.
"Він брав участь у найтрагічнішій історії війни на сході України – у виході з Іловайського котла разом з сотнями українських військових.
Те, що він залишив після себе, буде свідченням нашої драматичної історії останніх восьми років. Ім’я Макса Левіна залишиться в історії української журналістики та фотожурналістики навічно…" – сказав про журналіста Член Капітули Премії Андрій Курков.
Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".
Премію вручають раз на рік 21 травня – у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.
До складу Капітули 2022 року увійшли:
- Мирослава Гонгадзе – дружина Георгія Ґонґадзе, журналістка, керівниця "Голосу Америки" в Східній Європі;
- Андрій Курков – Президент Українського ПЕН, письменник;
- Олена Притула – журналістка, редакторка-засновниця видання "Українська правда";
- Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи;
- Мирослава Барчук – лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе-2021, журналістка, членкиня Українського ПЕН;
- Антон Артеменко – співвласник групи агрокомпаній, випускник Presidents’ MBA kmbs та меценат Премії;
- Інна Кузнецова – керівник Київського бюро "Радіо Свобода";
- Ігор Козловський – релігієзнавець, письменник, член Українського ПЕН;
- Зураб Аласанія – журналіст, медіаменеджер.
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