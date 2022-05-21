Премія імені Георгія Ґонґадзе-2022 оголосила переможців

У 2022 році лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе стали журналісти й фотокореспонденти Мстислав Чернов та Євген Малолєтка.

Вони були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими військами для міжнародних видань.

Церемонія нагородження лауреатів відбулася 21 травня в ефірі суспільного телеканалу UA: КУЛЬТУРА.

Реклама:

"Їхні візуальні свідчення роблять і нас, і весь світ враженими свідками подій сьогоднішньої війни, її жахів та подвигів. Ви не можете залишитись осторонь, забути ті сцени, очі, людей.

Ці матеріали є свідченням підлості й підступності агресора. І водночас свідченням трагедії усього людства у війні", – так про роботу цьогорічних лауреатів висловився Член Капітули, декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

Фото: Олександр Куликов

Чим відзначились переможці?

Мстислав Чернов – журналіст Associated Press, відеограф, фотограф, військовий кореспондент.

Також Чернов є Президентом Української асоціації професійних фотографів.

Євген Малолєтка – фотокореспондент.

Почав кар’єру фотографа у 2009 році. Як фрілансер співпрацював з Associated Press, Al Jazeera та Der Spiegel.

За годину до повномасштабного вторгнення росіян Євген Малолєтка з Мстиславом Черновим прибули до Маріуполя.

Реклама:

Понад два тижні журналісти документували наслідки обстрілів міста.

"Українська армія здивувала світ цього року. Так само як і українська журналістика. Увесь світ дивиться на українських журналістів, щоб дізнатись їхню перспективу і те, як вони бачать війну.

І це дуже важливо, що ми розповідаємо світові історію України, яка твориться зараз", – сказав Мстислав Чернов під час церемонії.

Євген Малолєтка у своїй промові вшанував людей, чиє горе він бачив у бомбосховищах, лікарнях і на вулицях Маріуполя.

"Ми дуже багато бачили за ці роки війни, але такого болю і такої кількості дитячих смертей у світі не бачив ніхто", – сказав він.

Фіналістами цьогорічної Премії стали головний редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко і головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.

Також вперше в історії Премії імені Георгія Ґонґадзе Капітула вручила Спеціальну відзнаку.

Нею посмертно відзначили фотожурналіста Макса Левіна "за визначний внесок у розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу".

Відзнаку отримала мати Макса та його колега і друг Маркіян Лисейко.

"Він брав участь у найтрагічнішій історії війни на сході України – у виході з Іловайського котла разом з сотнями українських військових.

Те, що він залишив після себе, буде свідченням нашої драматичної історії останніх восьми років. Ім’я Макса Левіна залишиться в історії української журналістики та фотожурналістики навічно…" – сказав про журналіста Член Капітули Премії Андрій Курков.

Нагадаємо, Премія імені Георгія Ґонґадзе – це нагорода для незалежних журналістів, заснована 2019 року Українським ПЕН у партнерстві з Асоціацією випускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи, Києво-Могилянською Бізнес-Школою та виданням "Українська правда".

Премію вручають раз на рік 21 травня – у день народження журналіста Георгія Ґонґадзе.

До складу Капітули 2022 року увійшли: