"Тінь" на вулицях міст: молодь вшановує розвідників та запрошує до спільноти

За ініціативи ГО "Тінь" близько 5 тисяч людей вийшли на вулиці українських міст у Києві, Львові, Вінниці та Одесі, щоб вшанувати пам’ять усіх загиблих під час російсько-української війни військовослужбовців розвідки.

7 вересня, у День воєнної розвідки України, за ініціативи громадської організації "Тінь", у Києві, Львові, Вінниці та Одесі відбулися молебні за полеглими воїнами-розвідниками. До заходу долучилося понад 5 тисяч учасників — молодь, ветерани та родини захисників.

Молебні стали першим публічним жестом "Тіні" — всеукраїнської спільноти молоді, що вже діє в містах України. Тут юнаки й дівчата проходять фізичну, тактичну, домедичну та FPV-підготовку. Мета організації — виховати покоління українців, готових брати відповідальність за себе і тих, хто поруч.

Як це відбувалося

Учасники в різних містах розпочали з хвилини мовчання, а далі разом взяли участь у молебні. У Києві молебень здійснили в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. У Львові вшанувати подвиг воїнів розвідників зібрались на Полі почесних поховань (Личаківський цвинтар). У Вінниці урочистий захід відбувся на Площі Шевченка, у Свято-Преображенському кафедральному соборі. В Одесі героїв згадали на Алеї Слави.

Після цього колони з прапорами та символікою "Тіні" пройшли центральними вулицями міст. Представники спільноти підняли прапори усіх підрозділів ГУР МО України: "Артану", "Шаманбату", "Легіону", "Кракена", підрозділів Тимура та "Кабул 9". У Києві хода завершилася урочистим розвішуванням прапора ГУР МО України на будівлі Національного музею історії України у Другій світовій війні.Меморіальний комплекс.