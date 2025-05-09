На якій стадії трансформація дитячих будинків? У МОЗ розповіли про хід реформи

В Україні досі функціонує 13 закладів зі статусом "будинок дитини", де процес трансформації ще не завершено.

Про це повідомив директор Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України Євгеній Гончар під час пресбрифінгу в "Медіацентрі Україна".

"Наразі існують 30 закладів, у яких цілодобово перебувають діти з різними статусами.

Статус "будинок дитини" все ще має 13 закладів, які розташовані у 9 областях України – це Вінницька, Донецька, Київська, Луганська, Одеська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська області. Це ті заклади, щодо яких не відбулося перетворення", – зазначив Гончар.

У частині з цих регіонів реформа або вже триває, або має розпочатися найближчим часом. Проте в інших – процес досі не зрушив із місця.

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Він додав, що 4 заклади, де перебували діти, приєднали до дитячих обласних лікарень – у Миколаївській, Запорізькій, Херсонські та місті Києві. У 14 областях працюють паліативні відділення, де діти отримують лікування та реабілітацію.

За словами Гончара, на сьогодні у дитячих будинках перебуває 918 дітей. Крім того, 219 дітей, які потребували особливого догляду, евакуювали за кордон.