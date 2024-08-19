Лікарка, яка допомагала пацієнтам після трансплантацій, сама стала посмертною доноркою

Лікарка із Хмельницького, яка допомагала пацієнтам після трансплантацій, стала посмертною доноркою для двох жінок із нирковою недостатністю.

Вона померла через інсульт, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

55-річна Галина Грановська працювала імунологинею у Хмельницькій обласні лікарні. Коли в Україні почав розвиватися напрямок трансплантології, жінка стала трансплант-координаторкою та відповідала в області за видачу препаратів імуносупресії (для пригнічення імунітету) пацієнтам із пересадженими органами.

Галина Грановська мала вроджену ваду серця та проблеми із судинами. Днями у неї стався інсульт. Врятувати жінку медики не змогли.

Дочка лікарки вирішила, що її мама може врятувати життя ще кількох пацієнтів й ухвалила рішення про посмертне донорство.

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Лікарка Галина Грановська Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

"Я точно знаю, що мама цього хотіла б. Коли її просили про допомогу, вона завжди відгукувалася – чи то вдень, чи вночі. І можливість зробити добру справу наприкінці свого життєвого шляху для неї однозначно важлива", – наголосила дочка імунологині Поліна Грановська.

Це допомогло врятувати життя двом жінкам, які мали хронічні хвороби нирок термінальної стадії й перебували на гемодіалізі.

Перша врятована – 39-річна жителька Буковини, яка половину свого життя хворіє на пієлонефрит (інфекційне запалення нирок).

Другою стала 60-річна жителька Закарпаття. Чотири роки тому їй повністю видалили уражені полікістозом нирки. Весь це час жінка жила лише завдяки штучному очищенню крові.

"Це дуже важко. Мені до діалізу щоразу треба було подолати 40 кілометрів, і це по 3-4 рази на тиждень. Я настільки щаслива, що нарешті стану здоровою людиною, не можу вам передати. Це дає мені надію, що я ще багато часу зможу провести зі своїми онуками", – розповіла пацієнтка.

Трансплантації пройшли успішно. Обидві жінки вже вдома і нарешті можуть жити без діалізу.

Нагадаємо, у лікарні Львова помер одеський вогнеборець, на якого впала стеля, що палала, – він пропрацював у ДСНС 30 років.