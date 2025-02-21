Турбота – це вона! ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA оголосили флешмоб на підтримку Gostomel Shelter

Мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ та FILM.UA в рамках підтримки романтичної комедії "Песики", яка виходить у кіно з 27 лютого, запустили флешмоб в Instagram на підтримку Gostomel Shelter для тварин. До флешмобу вже доєдналися відомі актори, які брали участь у зйомках "Песиків": Ольга Сумська, Ірина Сопонару та інші.

ЕКО МАРКЕТ уже не вперше об’єднується з FILM.UA, але в цей раз співпраця має дуже важливу мету - продемонструвати важливість піклування за братами нашими меншими, що, як і песики з фільму, можуть навчити кожного з нас безумовній любові, піклуванню та відданості.

"Це не просто флешмоб - це можливість стати патроном Гостомельського притулку та показати, що турбота змінює життя! Кожен, хто опублікує фото зі своїм улюбленцем до 25 лютого Instagram Stories, використовуючи нашу спеціальну рамку, яку можна знайти в актуальних Instagram ЕКО МАРКЕТ, має можливість виграти чудові призи. А найголовніше - привернути увагу до проблем безпритульних тваринок ", - ділиться ідеєю флешмобу Віталій Старомінський, заступник генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ.

"Один з фокусів нашої комедії — піклування про тварин, зокрема песиків. Ми вдячні партнерам за акцію, мета якої підтримати безпритульних тваринок — і заохочуємо всіх ділитися історіями про своїх улюбленців і, звісно, дарувати песикам, і не тільки, дім. Відкрийтесь любові", — розповідає продюсерка фільму "Песики" Анна Єлісєєва.

"Безпритульні тварини не можуть говорити, але ми можемо говорити за них! Дякуємо ЕКО МАРКЕТ за підтримку нашого притулку та FILM.UA, який розповідає важливі історії. Чим більше людей дізнається про проблему, тим більше шансів у наших хвостиків знайти люблячий дім", — розповіла власниця Gostomel Shelter Марі Вронська.

Як взяти участь у флешмобі:

Поділитися фото свого улюбленця до 25 лютого, використовуючи спеціальну рамку, яка є в актуальних Instagram Stories ЕКО МАРКЕТ;

Розказати свою історію турботи про домашнього улюбленця;

Відмітити ЕКО МАРКЕТ та gostomel.shelter в соцмережі.

Найкращі історії про домашніх улюбленців будуть втілені у постери, які з’являться в офлайн магазинах ЕКО МАРКЕТ.

А вже 25 лютого двоє головних переможців отримають місячний запас корму для свого улюбленця та лежанку!

Окрім того 20 учасників отримають мерч від FILM.UA та квитки на прем’єру фільму "Песики"!

Пам’ятайте, кожен ваш репост – це ще один крок до допомоги тваринам. Станьте янголом притулку, віртуальним опікуном або допоможіть закрити один зі зборів.

Приєднуйтесь вже зараз!

#ІсторіїТурботи