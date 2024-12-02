Турбота гріє: мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допомагають громадам пережити зиму

Система компаній Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом продовжують співпрацювати задля підтримки населення України.

Проєкт щодо забезпечення українських місцевих громад мобільними котельнями розпочався ще минулого року. Тоді понад 110 тисяч українців отримали тепло від мобільних котелень, які доставили у громади Кока-Кола та Український Червоний Хрест.

За словами Андрія Бублика, директора з корпоративних зв’язків і сталого розвитку Coca-Cola HBC Ukraine, в 2023-му році українські громади отримали 45 мобільних котелень, які допомогли тисячам людей пережити важку зиму. Цього року Coca-Cola HBC Ukraine надає ще 60 котелень, щоб забезпечити теплом школи, дитячі садочки, медичні заклади та житлові будинки.

За два роки на реалізацію проєкту Система компаній Кока-Кола виділила понад 8,5 млн. доларів США.

Загальна потужність 105 котелень, переданих за 2 роки, становить близько 600 МВт, що дозволить обігріти до 600 тисяч квадратних метрів приміщень.

Вони працюють як на природному газі, так і на дизельному пальному, що робить їх більш адаптивними в умовах перебоїв з газопостачанням. Важливим фактором є мобільність, яка дозволяє за потреби оперативно переміщувати та встановлювати котельні у нових місцях. Всі установки виготовлені в Україні, тобто проєкт також підтримує вітчизняну економіку та промисловість.

Перелік громад, які отримують допомогу, визнач ив Український Червоний Хрест у тісній співпраці з владою. Передусім ініціатива спрямована на регіони, які перебували під окупацією або розташовані поблизу лінії фронту й відчули на собі руйнівний вплив війни.

"Ми готуємось до третьої зими в умовах війни. Вона буде особливо складною. З огляду на досвід попередніх років, розуміємо, що громади, надто ті, які розташовані поблизу фронту, потребують спеціального обладнання, щоб забезпечити теплом не лише критичну інфраструктуру, а й домівки своїх жителів", — зазначає Максим Доценко, генеральний директор Українського Червоного Хреста.

Одну з мобільних котелень вже отримала Первомайська міська багатопрофільна лікарня, яка обслуговує не лише мешканців Первомайська, а ще й сім населених пунктів громади. Дві мобільні котельні було передано до одного з медичних закладів Запорізької області, де кількість підопічних значно зросла після початку повномасштабного вторгнення .

Мобільні котельні вже були передані до багатьох інших регіонів, що постраждали від війни. Серед них – громади Херсонщини, Харківщини, Київщини та інші, де зруйновані, пошкоджені або застарілі системи теплопостачання. Вони допомогли забезпечити стабільне тепло соціальним закладам та житловим будинкам, що є критично важливим для місцевих громад у ці складні часи.

Проєкт "Мобільні котельні" – лише частина зусиль відомого виробника напоїв для допомоги українському суспільству.