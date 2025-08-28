Турбота від "Українських вертольотів": вистави та дарунки дітям загиблих Захисників

Незважаючи на те, що ворог хоче зламати наш дух, в Київському національному академічному театрі оперети, учора і сьогодні відбувалось 4 вистави для 1500 дітей загиблих Захисників із Києва та Київщини. Захід організувала авіакомпанія "Українські вертольоти".

Тут і фотозона, і улюблений дітьми Пес Патрон. Сини та дочки тих воїнів, які віддали своє життя за Україну, не просто відвідали театр, подивились виставу "Лампа Аладдіна", а кожен із них отримав цінний сертифікат для підготовки до нового навчального року. Номінал кожного сертифіката — 5 тисяч гривень.

"Мені прикро, що моє покоління не змогло вас повністю захистити, що на вашу долю випало таке випробування як війна. Це дуже погано. Ми робимо все для того, щоб ви всі були щасливі, відчували радість, щоб ви здолали усі ті негаразди, які випали на вашу долю. Ми будемо допомагати вам стільки, скільки потрібно, поки ви не станете дорослими і самостійними. Минулого року ми допомогли підготуватися до школи 1000 діток. А у цьому році вже знайшли можливість допомогти 1500. І ми будемо старатись ще, щоб мати можливість допомагати більше", — звернувся до дітей перед виставою Володимир Ткаченко, Голова ради директорів авіакомпанії "Українські вертольоти".

Організовувати дозвілля для родин загиблих захисників України уже стає доброю традицією для відповідального бізнесу. Така подія проходить не вперше.

Дехто з дітей уже навіть мріє стати пілотом, бо познайомився із авіакомпанією минулого року на схожому заході в Національному цирку України. Наприклад, Остап із Софіївської Борщагівки дуже чекав на запрошення від "Українських вертольотів".

"Маємо нагоду вже другий рік поспіль відвідати казкові вистави з дітками. Дуже вдячні. Син взагалі завдяки "Українським вертольотам" планує бути льотчиком. Усе, що пов'язано з літальними апаратами — гелікоптери, літаки — він це полюбляє. Дуже вдячні за те, що про нас пам'ятають, що наших діток підтримують, що підтримують дружин загиблих військовослужбовців, кудись нас запрошують. Трохи важко виходити в соціум, але завдяки таким заходам ми відновлюємось", — ділиться у фойє пані Оксана, мама Остапа й дружина загиблого кулеметника, який був добровольцем.

Кожна дитина отримує від авіакомпанії "Українські вертольоти" спеціальний подарунковий сертифікат торговельної мережі "Епіцентр". Номінал — 5 тисяч гривень. Їх можна витратити на канцелярію, спортивну форму, взуття, рюкзаки, гаджети чи малу побутову техніку, шкільну форму, вишиванки тощо. Такі спеціальні подарункові сертифікати стають хорошою підтримкою для мам або опікунів діток. Адже список необхідних покупок перед початком навчального року дуже великий.

Цього року авіакомпанія "Українські вертольоти" витратила на підготовку дітей загиблих Захисників та Захисниць 7,5 млн грн. А за час повномасштабного вторгнення сума наданої допомоги уже перевищує 300 млн грн. В авіакомпанії є три напрямки благодійності: передають техніку та обладнання на фронт, виділяють кошти на реабілітацію ветеранів та підтримують родини загиблих Захисників і Захисниць.

Такі заходи — приклад співпраці соціально-орієнтованого бізнесу та держави. Вистава пройшла за сприяння Київського обласного центру допомоги Захисникам України імені Віталія Анатолійовича Баранова та Центру комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб", Київської ОВА, територіальних громад Київщини.