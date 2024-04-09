Зйомки за банани: у Камбоджі розслідують знущання контентмейкерів з мавп

Камбоджійська влада почала розслідування випадків жорстокого поводження з мавпами на території стародавнього храму в Ангкорі.

Туристи, які приїжджають до одного з найбільших індуїстських храмових комплексів, активно взаємодіють із місцевими мавпами і фільмують цей процес.

Як зазначає The Associated Post, камбоджійський офіс, що здійснює нагляд за археологічними пам’ятками Ангкор (APSARA), повідомляє про випадки насилля з тварин.

В одному з відео дитинча мавпи намагається вирватись від чоловіка, який тримає тварину за шию над бетонною цистерною і обливає її водою. На іншому ролику людина торкається статевих органів самця макаки, щоб збудити його перед камерою.

"Мавпи мали би мешкати в дикій природі, де вони і повинні жити, але зараз з ними поводяться як з домашніми улюбленцями. Туристи створюють контент, щоб заробляти гроші, залучаючи глядачів на YouTube, а для нас це дуже велика проблема", – стверджує Лонг Косал, речник APSARA.

Хоч знущання з мавп не завжди яскраво виражене, APSARA спільно з Міністерством сільського господарства розпочали розслідування, в межах якого збиратимуть докази для подальшого судового розгляду.

Зазвичай відео включають тісну взаємодією з мавпами, що порушує їхній особистий простір. Також, попри заборону на годування, туристи приносять тваринам їжу.

Мавпи, які очікують на ласощі, але не отримують їх, стають більш агресивними і небезпечними для відвідувачів.

Ютубер Іум Даро стверджує, що жодного разу не був свідком насилля наж мавпою. Чоловік не бачить проблеми в тому, що заробляє на життя зйомкою тварин.

"Мавпи тут доброзичливі. Після фотографування ми даємо їм їжу – це ніби плата за те, що тварини дають можливість себе сфотографувати", – каже він.

Інший контентмейкер на YouTube розповів що фільмувати мавп його змусила пандемія COVID-19. Тоді через різке зменшення кількості туристів його попередня робота перестала приносити достатній для життя прибуток.

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Анна Коваленко, "УП. Життя"