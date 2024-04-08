Українці просять створити Зоополіцію: петиція зібрала необхідні голоси

За словами авторки петиції, поліціянти не завжди виїжджають на відповідні виклики.

Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ Зоополіції набрала 25 тисяч голосів.

Як йдеться на сайті уряду, петиція була подана 6 березня.

У тексті авторка петиції – президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова – пише, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами.

Водночас поліція, на її думку "не володіє достатнім рівнем знань" або є бездієвою, "бо вважає тварин вартими своєї уваги".

У підрозділі Зоополіції правоохоронці повинні мати спеціальні знання та навички у сфері поводження з тваринами. Depositphotos/andreyfotograf

За словами Суркової, правоохоронці не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами (299 ККУ). До того ж вони не завжди виїжджають на відповідні виклики.

Підписанти петиції просять Кабінет Міністрів створити у Національній поліції спеціалізований підрозділ Зоополіції, представники якого матимуть спеціальні знання та навички у сфері поводження з тваринами.

На думку авторки, правоохоронці Зоополіції могли б:

▲ складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами;

▲ відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування;

▲ тимчасово вилучати тварин у їхніх власників;

▲ та стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.

Тепер петицію має розглянути Кабінет Міністрів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві, ймовірно, викрили жорстоке поводження з тваринами – жителі будинку в Деснянському районі встановили решітки на вікна підвалу, де жили коти.

Внаслідок цього двоє кошенят загинули, а інших замкнених тварин врятували місцеві волонтери.

Організація Help Animals Of Ukraine викликала поліцію, і та відкрила кримінальне провадження, однак зоорятівники готують заяву про бездіяльність правоохоронців.