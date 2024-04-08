Українці просять створити Зоополіцію: петиція зібрала необхідні голоси
Петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом створити в структурі Національної поліції підрозділ Зоополіції набрала 25 тисяч голосів.
Як йдеться на сайті уряду, петиція була подана 6 березня.
У тексті авторка петиції – президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова – пише, що з року в рік стаються нові випадки жорстокого поводження з тваринами.
Водночас поліція, на її думку "не володіє достатнім рівнем знань" або є бездієвою, "бо вважає тварин вартими своєї уваги".
За словами Суркової, правоохоронці не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами (299 ККУ). До того ж вони не завжди виїжджають на відповідні виклики.
Підписанти петиції просять Кабінет Міністрів створити у Національній поліції спеціалізований підрозділ Зоополіції, представники якого матимуть спеціальні знання та навички у сфері поводження з тваринами.
На думку авторки, правоохоронці Зоополіції могли б:
▲ складати адмінпротоколи про жорстоке поводження з тваринами;
▲ відкривати кримінальне провадження за відповідною статтею та проводити досудове розслідування;
▲ тимчасово вилучати тварин у їхніх власників;
▲ та стежити за дотриманням власниками тварин правил їхнього утримання.
Тепер петицію має розглянути Кабінет Міністрів.
Раніше ми повідомляли, що у Києві, ймовірно, викрили жорстоке поводження з тваринами – жителі будинку в Деснянському районі встановили решітки на вікна підвалу, де жили коти.
Внаслідок цього двоє кошенят загинули, а інших замкнених тварин врятували місцеві волонтери.
Організація Help Animals Of Ukraine викликала поліцію, і та відкрила кримінальне провадження, однак зоорятівники готують заяву про бездіяльність правоохоронців.