За рік у Києві втричі зросла кількість дітей, госпіталізованих через алкоголь і наркотики – КМДА

У 2023 році до столичних медичних закладів у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння потрапили 174 дитини. Це майже втричі більше, ніж у 2022-му.

Більшості з цих ситуацій можна було б уникнути, каже директорка Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

"Більш ніж у 2,5 рази зросла кількість дітей, переважно підліткового віку, яким через вживання алкоголю або наркотиків знадобилася допомога лікарів, зокрема і реаніматологів.

І це діти, які мають родини, близьких людей, що ними опікуються. Чому я вважаю, що треба бити на сполох? Тому що більшість із цих випадків можна було б попередити", – зауважила Гінзбург.

Вона також наголосила, що почастішали випадки отруєння медикаментами та іншими речовинами, а також – дитячі суїциди. Зокрема, за рік у Києві отруїлися ліками, побутовою хімією та іншими токсичними речовинами майже чотири сотні дітей віком від 3 до 14 років.

Така невтішна тенденція, на думку директорки Департаменту охорони здоров’я, спричинена неуважністю дорослих. А до спроб вчинити самогубство підлітків нерідко підштовхує нестача щирого спілкування з дорослими.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, за рік кількість викликів "швидкої" через спроби самогубства дітей значно зросла: у 2022 році бригади виїжджали на 93 таких випадків, а у 2023 році – вже на 135.

Торік 17 спроб суїциду призвели до смертей, 16 з них були вчиненні шляхом падіння з висоти. У 2022 році таких випадків було 11.

"Найбільшу кількість спроб вкоротити життя роблять діти віком від 14 до 16 років. Дівчата частіше наважуються на самогубство і набагато частіше перед тим вживають алкоголь", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, чому підлітки вчиняють самогубство та як батькам розпізнати суїцидальні наміри у дитини.