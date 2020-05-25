Як запобігти самогубству

Кожних 40 секунд одна людина у світі вкорочує собі віку.

Такими є дані ВООЗ, які оприлюднив 10 вересня 2019 року, у Всесвітній день із запобігання самогубствам, генеральний директор організації Тедрос Адан Гебрейєсус.

15% депресій закінчуються самогубством.

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А як в Україні? Наведемо декілька цифр.

За даними Держстату України, у 2017 році самогубство вчинили 6 488 людей.

У 2018 році було зареєстровано 6279 самогубств.

У січні-лютому 2020 року 869 осіб здійснило самогубство.

Нині ледь не кожного дня надходить інформація про самогубства. Покінчили з життям два фермери: Вінницька та Запорізька обл. 23 травня знайдений мертвим народний депутат Валерій Давиденко.

Слід зазначити, що основними причинами суїциду є психічні розлади, бойові дії, погіршення рівня життя громадян, невиліковні хвороби, смерті близьких, розлучення, самотність, епідемія та інші причини.

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Як запобігти такому страшному кінцю життя?

Більшість осіб, які можуть здійснити суїцид, до лікаря не звертаються.

Близькі також не здатні самостійно помітити наближення страшної миті, після якої світ занурюється в темряву.

Ми живемо і не знаємо, що пора звернутися до лікаря. З різних причин ця подія відкладається.

Зараз можна пройти самодіагностику в інтернеті, скориставшись простим онлайн тестом.

Його результат по простим синдромам (ознакам) змін в організмі підкаже спеціальність лікаря, до якого слід звернутися для встановлення точного діагнозу захворювання і початку лікування.

Тест варто використати не тільки особам, у яких не ладиться з життям, але й рідним і близьким, завдання яких переконати потенційну жертву суїциду пройти тестування.

Вважаємо, що багато самогубців відмовилися б від такого останнього кроку, якби знали, що їх чекає при здійсненні суїциду і яким їх побачать після смерті кохані, діти, рідні та друзі.

Розкриємо деякі індивідуальні особливості поширених способів самогубств, що дозволить, на нашу думку, зробити щеплення від суїциду.

👉 При суїциді через повішення жертва самогубства гине від задухи або перелому шийного відділу хребта. Це дуже боляче.

Якщо смерть з якихось причин не наступить, то самогубця може чекати параліч.

У зв'язку з тим, що при повішення розслабляються м'язи, то настає спорожнення сечового міхура і кишечника. Вигляд такого небіжчика не із приємних.

👉 При порізі вен самогубця вмирає від втрати крові. Прийнято вважати, що така смерть приходить тихо і непомітно.

Взагалі це так. Але у разі невдалої спроби самогубства у людини можуть постраждати від травми сухожилля або нерви, які контролюють м'язи рук.

Ці ушкодження можуть призвести до зниження чутливості та/або рухової здатності, а також послужити причиною хронічних соматичних або вегетативних болів.

👉 Невдала спроба суїциду з використання вогнепальної зброї може привести до хронічних болів, зниження розумової здібності, рухових функцій, крововиливу в мозок, проникненню осколків в черепну коробку.

👉 Смертність від суїциду під колесами поїзда не перевищує 90%. Перш ніж зважиться на самогубство згадайте про цей відсоток і подумайте про наслідки невдалого експерименту покінчити з життям.

Невдалі спроби можуть спричинити важкі каліцтва: великі переломи, ампутації, струс мозку і важку розумову і фізичну інвалідність.

👉 Стрибок з висоти без парашута не кращий спосіб покінчити з життям. Поки ти летиш, жах не покидає тебе до моменту зустрічі з землею.

Наслідки невдалої спроби такого самогубства аналогічні наслідкам при суїциді під колесами поїзда: спричиняють важке каліцтво, важку розумову і фізичну інвалідність.

👉 Суїцид за допомогою отрути дуже болісний і тривалий у часі, а гарантії смерті ніякої.

Невдала спроба самогубства може спричинити ураження шлунку і хронічних хвороб не уникнути.

Хочеться сказати головне: суїцид завжди страшно і боляче усім: самогубцю, його рідним і близьким.

Любіть життя, вона прекрасне.

Михайло Гуйтур, к.м.н., асистент кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету, спеціально для УП.Життя

Володимир Коноваленко, консультант з авторського права, підприємець

Титульна світлина kwest/Depositphotos

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