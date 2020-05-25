Як запобігти самогубству

Кожних 40 секунд одна людина у світі вкорочує собі віку.

Такими є дані ВООЗ, які оприлюднив 10 вересня 2019 року, у Всесвітній день із запобігання самогубствам, генеральний директор організації Тедрос Адан Гебрейєсус.

15% депресій закінчуються самогубством.

А як в Україні? Наведемо декілька цифр.

За даними Держстату України, у 2017 році самогубство вчинили 6 488 людей.

У 2018 році було зареєстровано 6279 самогубств.

У січні-лютому 2020 року 869 осіб здійснило самогубство.

Нині ледь не кожного дня надходить інформація про самогубства. Покінчили з життям два фермери: Вінницька та Запорізька обл. 23 травня знайдений мертвим народний депутат Валерій Давиденко.

Слід зазначити, що основними причинами суїциду є психічні розлади, бойові дії, погіршення рівня життя громадян, невиліковні хвороби, смерті близьких, розлучення, самотність, епідемія та інші причини.

Як запобігти такому страшному кінцю життя?

Більшість осіб, які можуть здійснити суїцид, до лікаря не звертаються.

Близькі також не здатні самостійно помітити наближення страшної миті, після якої світ занурюється в темряву.

Ми живемо і не знаємо, що пора звернутися до лікаря. З різних причин ця подія відкладається.

Зараз можна пройти самодіагностику в інтернеті, скориставшись простим онлайн тестом.

Його результат по простим синдромам (ознакам) змін в організмі підкаже спеціальність лікаря, до якого слід звернутися для встановлення точного діагнозу захворювання і початку лікування.

Тест варто використати не тільки особам, у яких не ладиться з життям, але й рідним і близьким, завдання яких переконати потенційну жертву суїциду пройти тестування.

Вважаємо, що багато самогубців відмовилися б від такого останнього кроку, якби знали, що їх чекає при здійсненні суїциду і яким їх побачать після смерті кохані, діти, рідні та друзі.

Розкриємо деякі індивідуальні особливості поширених способів самогубств, що дозволить, на нашу думку, зробити щеплення від суїциду.

👉 При суїциді через повішення жертва самогубства гине від задухи або перелому шийного відділу хребта. Це дуже боляче.

Якщо смерть з якихось причин не наступить, то самогубця може чекати параліч.

У зв'язку з тим, що при повішення розслабляються м'язи, то настає спорожнення сечового міхура і кишечника. Вигляд такого небіжчика не із приємних.

👉 При порізі вен самогубця вмирає від втрати крові. Прийнято вважати, що така смерть приходить тихо і непомітно.

Взагалі це так. Але у разі невдалої спроби самогубства у людини можуть постраждати від травми сухожилля або нерви, які контролюють м'язи рук.

Ці ушкодження можуть призвести до зниження чутливості та/або рухової здатності, а також послужити причиною хронічних соматичних або вегетативних болів.

👉 Невдала спроба суїциду з використання вогнепальної зброї може привести до хронічних болів, зниження розумової здібності, рухових функцій, крововиливу в мозок, проникненню осколків в черепну коробку.

👉 Смертність від суїциду під колесами поїзда не перевищує 90%. Перш ніж зважиться на самогубство згадайте про цей відсоток і подумайте про наслідки невдалого експерименту покінчити з життям.

Невдалі спроби можуть спричинити важкі каліцтва: великі переломи, ампутації, струс мозку і важку розумову і фізичну інвалідність.

👉 Стрибок з висоти без парашута не кращий спосіб покінчити з життям. Поки ти летиш, жах не покидає тебе до моменту зустрічі з землею.

Наслідки невдалої спроби такого самогубства аналогічні наслідкам при суїциді під колесами поїзда: спричиняють важке каліцтво, важку розумову і фізичну інвалідність.

👉 Суїцид за допомогою отрути дуже болісний і тривалий у часі, а гарантії смерті ніякої.

Невдала спроба самогубства може спричинити ураження шлунку і хронічних хвороб не уникнути.

Хочеться сказати головне: суїцид завжди страшно і боляче усім: самогубцю, його рідним і близьким.

Любіть життя, вона прекрасне.

Михайло Гуйтур, к.м.н., асистент кафедри нервових хвороб Запорізького державного медичного університету, спеціально для УП.Життя

Володимир Коноваленко, консультант з авторського права, підприємець

Титульна світлина kwest/Depositphotos

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