У 2023 році ліс зникав зі швидкістю 10 футбольних полів щохвилини – науковці

У 2023 році у світі зникло 3,7 мільйона гектарів лісу.

Як повідомляють у звіті Інституту світових ресурсів, ліс зникає зі швидкістю 10 футбольних полів щохвилини, пише The Guardian.

Науковці зазначають, що рекордну кількість лісів втратили Бразилія та Колумбія – там території лісів зменшились на 36 і 49% відповідно у порівнянні з 2022 роком.

У Болівії протягом минулого року територія лісу скоротилася на 27% у порівнянні з 2022 роком. Зазначається, що третій рік поспіль цей показник в країні встановлює новий рекорд.

Демократична Республіка Конго втратила понад пів мільйона гектарів первинних тропічних лісів.

Як пишуть у звіті, 51% причин зникнення лісів пов'язані з пожежами, решта – з діяльністю людей.

Водночас у тропічних країнах території лісу залишалися на рівні останніх років, а подекуди й зросли, зазначають науковці.



У Бразилії та Колумбії зафіксували значне скорочення втрат лісів на 36% та 49% відповідно.

Також руйнівний ефект на екосистему має вирубка лісу. За словами дослідників, країни мають брати приклад з Бразилії та Колумбії, де досягли мінімальних показників щодо вирубки лісу.

Раніше ми повідомляли, що Організація Об’єднаних Націй оголосила 2023 рік найспекотнішим за всю історію людства.