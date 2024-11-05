У 2025 році для студентів запровадять базову військову підготовку: кого це стосується

У 2025 році для студентів запровадять базову військову підготовку – МОН

У 2025 році для студентів вишів запровадять обов’язкову базову загальновійськову підготовку.

Однак першокурсників вона не стосуватиметься, розповів "УП. Життя" заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

За його словами, зараз МОН разом з Міноборони готують інструкторів для запуску базової загальновійськової підготовки.

Вона почнеться з вересня 2025 року.

"Ймовірно, розпочинатимуть обов'язковий курс БЗВП на 2-му році навчання, а завершуватимуть на 3-му. Щодо інших категорій студентів – будуть можливості долучитися в процесі", – каже Винницький.

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Він наголошує, що про мобілізацію не йдеться.

"Мета БЗВП – забезпечити компетентності, пов'язані із захистом України, що включає поводження зі зброєю, надання першої медичної допомоги, організацію спротиву", – пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила зміни до законопроєкту №10449, які стосуються мобілізації до війська та проходження військової служби.

Замість строкової служби запровадили базову військову підготовку. Її проходитимуть чоловіки віком від 18 до 25 років. Жінки можуть пройти її добровільно.

За законом, обирати період проходження служби можна самостійно, але її треба завершити до того, як людині виповниться 24 роки.