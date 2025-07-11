У 2025 році побільшало кримінальних справ за порнографію: 40% стосуються контенту з дітьми

У 2025 році на 20% побільшало справ за порнографію

У першій половині 2025 року на 20% побільшало кримінальних справ за порнографію. 40% з них стосується створення й поширення порнографічних матеріалів з дітьми.

Про це повідомляє "Опендатабот".

За 6 місяців 2025-го відкрили понад 2,3 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних із порнографією. Це у 1,2 раза більше, ніж за аналогічний період торік.

60% справ стосуються дорослого контенту (стаття 301 Кримінального кодексу України) – 1,4 тисячі провадження. За рік таких справ побільшало у 1,5 раза.

Ще 957 справ відкрито за дитячу порнографію – стаття 301-1 ККУ.

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Щомісяця з ‘являється приблизно 235 нових справ про дорослий контент. У 2024 році цей показник складав 137, а у 2023 – лише 75.

Наразі 96% справ за статтею 301 ККУ вже мають підозрюваних, а 80% – передані до суду. За статтею 301-1 ККУ у 89% справ вручено підозру, 85% – перебувають на розгляді в суді.

Нагадаємо, петиція про декриміналізацію порно за п’ять днів набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Авторка звернення – Світлана Дворнікова, називає себе моделлю OnlyFans (це платформа, де можна продавати еротичний контент) та стверджує, що за 5 років роботи вона сплатила державі 40 мільйонів гривень податків.