Петиція про декриміналізацію еротичного контенту в Україні за 5 днів набрала 25 тисяч голосів

Петиція про декриміналізацію порно за п’ять днів набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Авторка звернення – Світлана Дворнікова, яка називає себе моделлю OnlyFans (це платформа, де можна продавати еротичний контент).

Вона зазначає, що за 5 років роботи на OnlyFans вона сплатила державі 40 мільйонів гривень податків.

"Проте замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301 Кримінального кодексу, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути.

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Я не одна така. Це наша реальність: до моделей OnlyFans приходять ті, хто мав би захищати закон, відкривають кримінальні справи і пропонують корупційні угоди", – зазначає авторка петиції.

Вона закликала президента підтримати законопроєкт №12191, який має на меті декриміналізувати порно.

"Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота – це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники – повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?

Наші солдати гинуть за свободу, а наша поліція витрачає час і кошти на "контрольні закупівлі" еротичного контенту за рахунок платників податків. Кожна така операція означає, що поліція не займалась розслідуванням реальних злочинів", – переконана Світлана Дворнікова.

Тепер відповідь на звернення повинен надати президент.

Нагадаємо, у грудні Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно. Однак на розгляд у сесійній залі його поки що не виносили.