Чи вдарить астероїд по Землі у 2032 році? Ризик зріс

Новий астероїд 2024 YR4 став найнебезпечнішим серед усіх, за якими будь-коли спостерігали астрономи.

За рівнем загрози він перевершив навіть астероїд Апофіс, який у 2004 році науковці вважали потенційною загрозою для Землі.

Нещодавно NASA вважали, що ймовірність такого зіткнення становить 2,3%, а нині цей ризик оцінюють у 3%.

Детальніше про астероїд, шанси зіткнення та наслідки для різних частин світу розповіли у The New York Times.

Найбільший шанс зіткнення серед усіх відомих астероїдів

Астероїд 2024 YR4, виявлений у грудні минулого року, має розмір від 130 до 300 футів (40-90 метрів). Він пролетить дуже близько до Землі у 2032 році, і, за останніми розрахунками, 22 грудня того року ймовірність його зіткнення становить 3%.

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Це навіть більше, ніж у випадку з Апофісом – астероїдом, відкритим у 2004 році, якому спочатку давали 2,7% шансів на удар по Землі у 2029 році. Подальші спостереження дозволили виключити будь-який ризик зіткнення Апофіса в найближчі сто років. Але тоді ця ймовірність здавалася досить тривожною.

19 лютого NASA підрахувало, що ймовірність зіткнення з Землею у 2032 році становить 3,1%, тоді як Європейське космічне агентство оцінює ризик на рівні 2,8%.

Така невелика різниця пояснюється тим, що обидва агентства використовують різні інструменти для визначення орбіти астероїда і моделювання його потенційного удару. Але обидва відсотки перевищують ймовірність зіткнення у 2,7%, яку колись мав Апофіс.

Чим небезпечний 2024 YR4?

Хоч 2024 YR4 значно менший за Апофіс, навіть невеликий астероїд може завдати серйозних руйнувань, особливо якщо він увійде в атмосферу над густонаселеним регіоном.

Цей астероїд не може знищити цілу країну, але у разі прямого удару може зруйнувати ціле місто. За попередніми розрахунками, його можливий шлях пролягає над океаном, але серед потенційних зон зіткнення є такі мегаполіси: Богота у Колумбії, Лагос у Нігерії та Мумбаї в Індії.

Руйнівна сила астероїда залежить від його маси й складу. Оскільки 2024 YR4 поки що недостатньо вивчений, астрономи приблизно оцінюють його вагу.

Навіть невелике збільшення розміру може значно підсилити ударну силу. Якщо діаметр астероїда збільшиться вдвічі, його кінетична енергія зросте у 8 разів, каже вчений Імперського коледжу Лондона Гарет Коллінз.

Також небезпека залежить від того, як астероїд "поводитиметься" при вході в атмосферу. Якщо 2024 YR4 складається переважно з заліза, то, ймовірно, досягне земної поверхні та спричинить сильний удар.

Але якщо він кам'янистий (що більш ймовірно), то при вході в атмосферу він може розколотися на дрібніші шматки.

Навіть у такому випадку небезпека залишається значною. Якщо астероїд вибухне в повітрі, це може викликати потужну ударну хвилю.

Які наслідки можливі

Кетрін Кумамото, керівниця програми планетарного захисту в Національній лабораторії Лоуренса Лівермора, наводить приклад 40-метрового Тунгуського метеорита, який вибухнув у небі над Сибіром 1908 року.

Потужність вибуху склала 12 мегатон (приблизно як у ядерної бомби), а хвиля від нього знищила лісову площу, що удвічі перевищує розмір Нью-Йорка.

Якщо 2024 YR4 вибухне над океаном, серйозних наслідків не буде – за словами Лоріен Вілер з NASA, навіть цунамі малоймовірне.

Але якщо вибух станеться над містом, пошкодження будуть значними: ударна хвиля виб'є вікна, зруйнує будівлі, а уламки скла спричинять травми.

Важливу роль відіграє і кут входу в атмосферу. Якщо астероїд летітиме майже вертикально, він вибухне ближче до поверхні та завдасть більше руйнувань. Якщо ж він увійде в атмосферу під невеликим кутом, вибух станеться на більшій висоті.

"Якщо 2024 YR4 виявиться 90-метровим, його удар може бути значно серйознішим", – зазначає Майкл Афтосміс, експерт NASA з оцінки загроз астероїдів.

Зараз науковці продовжують спостерігати за 2024 YR4. Подальші дослідження можуть уточнити його траєкторію і, можливо, знизити ризик зіткнення – як це було у випадку з Апофісом.

Попри "рекордно високий" рівень ризику, підстав для паніки поки що немає.