Може знищити місто: вчені назвали ймовірність зіткнення небезпечного астероїда із Землею у 2032 році

Фото ілюстративне. За підрахунками науковців, астероїд може зіткнутися із Землею в 2032 році

Науковці вважають, що астероїд діаметром близько 100 метрів може зіштовхнутися з нашою планетою у 2032 році. Через наближення до Землі потенційно небезпечного об’єкта у світі запустили глобальні плани захисту.

Про це повідомляє The Guardian та Live Science.

Уперше космічний об’єкт під назвою 2024 YR4 зафіксував автоматизований телескоп у Чилі – наприкінці грудня 2024 року. Відтоді астероїд очолив рейтинги космічних об’єктів за ризиком зіткнення, які ведуть космічні агентства США та Європи.

Згаданий астероїд здатен знищити велике місто, якщо зіткнеться з Землею. За оцінками вчених, при ударі він може вивільнити близько восьми мегатонн енергії, що в 500 разів більше, ніж атомна бомба, яка зруйнувала Хіросіму в Японії.

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Науковці підрахували, що астероїд може врізатися в Землю 22 грудня 2032 року з ймовірністю в 1,3%. За Туринською шкалою небезпеки, космічний об’єкт оцінили на 3 з 10. Це вказує на те, що потенційне зіткнення протягом наступного десятиліття потребує уваги астрономів.

Раніше єдиним астероїдом, що отримав вищу оцінку ризику, був Апофіс, який вперше помітили у 2004 році. Однак пізніше вчені встановили, що об'єкт не несе загрози для Землі у найближчому столітті, тому рівень його небезпечності знизили.

Виявлення 2024 YR4 змусило запустити дві схвалені ООН глобальні групи реагування на астероїди. Міжнародна мережа попередження розпочала спостереження за космічним об'єктом.

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Також роботу розпочала Консультативна група з планування космічних місій, яка здатна знайти спосіб відхилити курс астероїда від Землі.

Наразі 2024 YR4 рухається у напрямку Землі за майже прямою лінією, через що астрономи не можуть з високою точністю підрахувати його орбіту. У найближчі кілька місяців астероїд залишатиметься доступним для спостереження, тому вчені зможуть провести додаткові дослідження.

Якщо їхні висновки зрештою не виключать зіткнення у 2032 році, астероїд, ймовірно, залишатиметься в списках ризиків космічних агентств, поки знову не стане доступним для спостереження у 2028 році.

"На цьому етапі найкраще продовжувати стежити за астероїдом якомога довше, щоб ми могли передбачити його траєкторію з більшою впевненістю", – сказав професор планетології Імперського коледжу Лондона Гарет Коллінз.

Нагадаємо, науковці в лабораторних умовах випробовують вибух ядерної бомби як спосіб захисту від небезпечних для планети астероїдів.