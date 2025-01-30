Може знищити місто: вчені назвали ймовірність зіткнення небезпечного астероїда із Землею у 2032 році
Науковці вважають, що астероїд діаметром близько 100 метрів може зіштовхнутися з нашою планетою у 2032 році. Через наближення до Землі потенційно небезпечного об’єкта у світі запустили глобальні плани захисту.
Про це повідомляє The Guardian та Live Science.
Уперше космічний об’єкт під назвою 2024 YR4 зафіксував автоматизований телескоп у Чилі – наприкінці грудня 2024 року. Відтоді астероїд очолив рейтинги космічних об’єктів за ризиком зіткнення, які ведуть космічні агентства США та Європи.
Згаданий астероїд здатен знищити велике місто, якщо зіткнеться з Землею. За оцінками вчених, при ударі він може вивільнити близько восьми мегатонн енергії, що в 500 разів більше, ніж атомна бомба, яка зруйнувала Хіросіму в Японії.
Науковці підрахували, що астероїд може врізатися в Землю 22 грудня 2032 року з ймовірністю в 1,3%. За Туринською шкалою небезпеки, космічний об’єкт оцінили на 3 з 10. Це вказує на те, що потенційне зіткнення протягом наступного десятиліття потребує уваги астрономів.
Раніше єдиним астероїдом, що отримав вищу оцінку ризику, був Апофіс, який вперше помітили у 2004 році. Однак пізніше вчені встановили, що об'єкт не несе загрози для Землі у найближчому столітті, тому рівень його небезпечності знизили.
Виявлення 2024 YR4 змусило запустити дві схвалені ООН глобальні групи реагування на астероїди. Міжнародна мережа попередження розпочала спостереження за космічним об'єктом.
Також роботу розпочала Консультативна група з планування космічних місій, яка здатна знайти спосіб відхилити курс астероїда від Землі.
Наразі 2024 YR4 рухається у напрямку Землі за майже прямою лінією, через що астрономи не можуть з високою точністю підрахувати його орбіту. У найближчі кілька місяців астероїд залишатиметься доступним для спостереження, тому вчені зможуть провести додаткові дослідження.
Якщо їхні висновки зрештою не виключать зіткнення у 2032 році, астероїд, ймовірно, залишатиметься в списках ризиків космічних агентств, поки знову не стане доступним для спостереження у 2028 році.
"На цьому етапі найкраще продовжувати стежити за астероїдом якомога довше, щоб ми могли передбачити його траєкторію з більшою впевненістю", – сказав професор планетології Імперського коледжу Лондона Гарет Коллінз.
Нагадаємо, науковці в лабораторних умовах випробовують вибух ядерної бомби як спосіб захисту від небезпечних для планети астероїдів.