Поїдають морських птахів: на острові в Індійському океані планують знищити всіх мишей

На віддаленому острові Маріон, що розташований між Антарктидою та Південноафриканською Республікою, збираються знищити усіх мишей, випадково завезених 200 років тому.

Гризуни неконтрольовано розмножуються через зміну клімату, поїдають морських птахів і завдають великої шкоди спеціальному природному заповіднику, повідомляє AP.

Миші потрапили на острів в Індійському океані на кораблях мисливців на тюленів у 1800-их роках і фактично стали першими хижаками-ссавцями. Нині глобальне потепління сприяє збільшенню їхньої популяції в кілька разів. Тож з холодного та вітряного острова Маріон перетворився на більш теплий, сухий і гостинніший “дім” для гризунів.

Mouse-Free Marion – масштабний проєкт боротьби зі шкідниками – вважається критично важливим для екології безлюдної території Південної Африки.

Наслідки нашестя мишей Mouse-Free Marion

Організатори проєкту планують знищити всіх гризунів у 2027 році. Вони скинуть з гелікоптерів 550 тонн отрути. Пілотам будуть надані точні лінії польоту, а команда проєкту зможе відстежувати розпилення отрути за допомогою GPS-карт.

Однак якщо хоча б одна вагітна миша виживе, то колонії гризунів можуть знову відтворитися. Керівник проєкту доктор Антон Вольфардт зауважив, що миші можуть розмножуватися приблизно з 60-денного віку. Самки можуть мати 4-5 послідів на рік, у кожному з яких 7-8 малюків.

Отрута, яку застосують для гризунів, розроблена таким чином, щоб не впливати на ґрунт або джерела води на острові. Тож Вольфардт заявив, що знищення мишей не повинно завдати шкоди морським птахам та навколишньому середовищу.

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За приблизними підрахунками, острів Маріон населяє понад мільйон мишей. Вони харчуються безхребетними і дедалі частіше морськими птахами — як пташенятами в гніздах, так і дорослими особинами.

До слова, феномен поїдання мишами морських птахів був зафіксований лише на кількох островах світу.

Острів Маріон є домівкою для всесвітньо значущих популяцій майже 30 видів птахів і рідкісного недоторканого середовища. Там, наприклад, живуть мандрівні альбатроси з розмахом крил 3 метри.

За оцінками природоохоронців, якщо нічого не робити з гризунами, то 19 видів морських птахів зникнуть з острова через 50-100 років.

Миші поїдають птахів Mouse-Free Marion

У минулому вчені намагалися контролювати мишей на острові Маріон. Для цього науковці вивели п’ять домашніх котів у 1940-их.

Утім, до 1970-х років на острові було вже близько 2 тисяч диких котів, які вбивали півмільйона морських птахів на рік. Котів довелося знищити шляхом введення вірусу котячого грипу та полювання на тих, хто вижив.

Нагадаємо, на лінії фронту в Україні також спостерігають нашестя гризунів.