Археологи знайшли стародавню статую в давньоримській каналізації в Болгарії

На південному заході Болгарії науковці виявили язичницьку мармурову статую в давньоримській каналізації. Дослідники припускають, що вона може бути присвячена грецькому богу Гермесу.

Знахідку команда археологів виявила випадково – під час розкопок в селі Рупіте, що неподалік від південно-західного кордону між Болгарією та Грецією, інформує The New York Times.

Спершу дослідники помітили шматок мармуру в ґрунті, згодом відкопали ногу, а за ним – тулуб стародавньої скульптури, яка має загальну висоту більшу, ніж людський зріст.

"Ми знайшли її (ред. – статую) випадково. Це було неймовірно. Перед нами постала ціла статуя", – поділився враженнями керівник розкопок Людмил Вагалінськи.

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Незважаючи на відсутність лівої руки, язичницька статуя дуже добре збереглася. Наразі археологи працюють над тим, щоб повністю звільнили знахідку з-під землі.

"Це рідкість і захоплива подія – знайти майже ідеально збережену статую, особливо такої, очевидно, високої якості", – оцінила знахідку Елізабет Марлоу, директорка програми музейних досліджень Колгейтського університету (США), яка не брала участі в розкопках.

На думку Вагалінськи, статуя, яку могли сховати подалі від людських очей наприкінці IV ст, може зображати язичницького бога Гермеса.

Водночас науковці не знайшли однозначного пояснення тому, чому мешканці тогочасного міста Гераклеї Синтики, сховали скульптуру в каналізацію.

За однією з версій, це міг бути спосіб зберегти язичницьку культуру від засилля християнства, яке в 380 році римський імператор Феодосій І проголосив офіційною релігією імперії.

Можливо, місцеві язичники, сховавши статую, хотіла захистити свої надбання від "християнського спотворення", вважає науковець.

"Вони намагалися таємно зберегти пам’ять про цих божеств", – сказав доктор Вагалінські.

Водночас статую могли помістити в римські каналізації для збереження після сильного землетрусу, який зруйнував місто в 388 році.

"Хоча ми можемо вважати каналізацію невідповідним місцем, принаймні завдяки ньому статуя зберегла свій неушкоджений стан", – зазначив преподобний професор Мартін Хеніг, експерт з римського мистецтва в Оксфордському університет, що у Великій Британії.

На початку липня в Острозі, що на Рівненщині, науковці знайшли старовинний посуд X століття, а також невідому підземну споруду.