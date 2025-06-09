Висміяв усіх – від гомосексуалів до євангелістів: у Бразилії коміка відправили до в’язниці через жарти

У Бразилії коміка засудили до 8 років в’язниці за жарти

У Бразилії коміка засудили до 8 років в’язниці за "дискримінаційні жарти", які він розповідав на своєму виступі у 2022 році.

Чоловік висміяв різні групи людей – від чорношкірих і гомосексуалів до євангелістів і літніх людей – повідомляє The Washington Post.

Під час свого вірусного виступу три роки тому комік Лео Лінс наголосив, що жартує про "все і всіх".

"Яке шоу може бути більш інклюзивним? Я навіть найняв перекладача жестової мови, щоб мати можливість ображати глухонімих", – сказав він зі сцени.

Лінс висміяв чорношкірих, корінних жителів Бразилії та мешканців північного сходу країни, людей з ожирінням, літніх людей, геїв, євреїв, євангелістів, осіб з інвалідністю і людей з ВІЛ. Виступ зібрав понад 3 мільйони переглядів на YouTube.

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Суддя кримінального суду штату Сан-Паулу Барбара де Ліма Ісеппі назвала комедію Лінса "фанатичною та дискримінаційною щодо меншин і вразливих груп".

Вона визнала коміка винним у підбурюванні до расизму та релігійних упереджень, а також дискримінації щодо людей з інвалідністю.

"Свобода вираження поглядів не є абсолютною і необмеженою. Коли відбувається протистояння між фундаментальним принципом свободи вираження поглядів та принципами людської гідності й судової рівності, останні повинні переважати", – зазначила суддя у своєму рішенні.

Лео Лінсу призначили покарання у вигляді 8 років та 3 місяців в’язниці. Комік планує оскаржувати вирок.

На своєму YouTube-каналі він відреагував на винесене рішення. Лінс сказав, що Бразилія заходить занадто далеко в переслідуванні висловлювань і виносить рішення "на основі емоцій, коли ніхто не хоче слухати людину поруч, а хоче переконати її у своїй правді".

На захист гумориста стало багато бразильців, зокрема колумністи, захисники свободи слова, консервативні політики та прогресивні коміки.

"Абсолютно виправдано засуджувати його жарти – це несмак. Але вони не становлять загрози ні для кого. Це жарти, а не злочини", – йдеться у редакційній статті газети O Globo.

Це не перший позов про Лінса. У 2022 році суд зобов'язав його виплатити близько 8000 доларів матері дитини з аутизмом, яку той образив. Незабаром комік спричинив ще більше суперечок, пожартувавши про дитину з гідроцефалією.

"Я знаю, що для одних людей жарт може бути ліками й пробуджувати добрі почуття, а для інших може стати тригером і викликати погані емоції. Але я вважаю дуже несправедливим і навіть зарозумілим, що чийсь необов'язковий біль може слугувати виправданням для того, щоб перешкоджати посмішці інших людей", – наголосив Лінс в одному зі своїх відео.

Член Ліберальної партії Бразилії Марсело Альваро Антоніо запропонував законопроєкт, який має надати комікам ширші свободи.

"Гумор, навіть якщо він провокує дискомфорт, не може розглядатися як злочин. Це закон, який захищає мистецтво, критику і право на сміх", – зазначив він.

Проте знайшлися і противники коміка, які вважають, що свобода вираження поглядів повинна мати межі.

Останніми роками Верховний суд Бразилії неодноразово блокував і видаляв інтернет-акаунти людей, які нібито поширювали дезінформацію, що могла загрожувати бразильській демократії.

Країна також займає все більш жорстку позицію щодо расистських висловлювань, які в Бразилії вважаються злочином.

Хоча ці закони існують вже багато років, їх почали активно застосовувати лише нещодавно. Прокурори порушили тисячі кримінальних справ, а покарання стали суворішими.

Наприклад, у 2024 році до 8 років в’язниці за расистські коментарі про чорношкіру дитину білої знаменитої пари засудили провокаторку із соцмереж Дей Маккарті. Їй дозволили залишитися на свободі, поки триває оскарження вироку.