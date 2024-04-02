У Британії затримали педофіла, якого розшукували 27 років: він ховався у Таїланді

У Британії затримали одного з найрозшукуваніших злочинців, який 27 років ховався від суду за сексуальне насильство стосовно дітей.

80-річного чоловіка на ім’я Річард Берроуз затримали в лондонському аеропорту Хітроу після того, як його повернули з Таїланду, повідомила поліція графства Чешир.

За даними слідства, Берроуз скоїв сексуальне насильство у дитячому будинку в Конглтоні та Західному Мідленді між 1969 і 1971 роками.

Тепер втікача судитимуть за звинуваченнями у розбещенні та сексуальному насильстві, пише The Guardian.

"Наша рішучість знайти Берроуза не похитнулася за останні 27 років, і його арешт знаменує собою значний крок вперед у цій справі...

Я також сподіваюся, що його арешт стане попередженням для інших розшукуваних підозрюваних. Скільки б ви не ховалися, ми знайдемо вас і ви будете заарештовані", – сказала інспекторка поліції Елеонора Аткінсон.

Повне ім’я 80-річного втікача – Річард Джон Ремсі Берроуз. Поліція Чешира намагалася розшукати його з грудня 1997 року, коли він не з'явився до суду.

Тоді чоловіка оголосили в розшук. Правоохоронці зверталися і до програми Crimewatch від BBC, щоб поінформувати громадян про Берроуза. Але майже 3 десятиліття він залишався непоміченим.

Та цього року Берроуза зловили у Таїланді – місцеві правоохоронці постійно шукають злочинців, які тікають з Британії.

"Використовуючи нашу міжнародну мережу і тісно співпрацюючи з колегами з поліції Чешира, ми змогли відстежити втікача, якого розшукували у зв'язку з надзвичайно серйозними звинуваченнями", – сказав Дункан Беррадж, комунікаційник Національного агентства протидії злочинності в Таїланді.

Нині Річард Берроуз перебуває під вартою. Невдовзі він таки має з'явитися в Королівському суді.

"Я хотіла б подякувати громадськості за інформацію, яку вони надавали протягом багатьох років під час наших пошуків Берроуза. І я сподіваюся, що його арешт стане певним полегшенням", – додала поліціянтка Елеонора Аткінсон.

Нагадаємо, раніше на Волині до 5 років засудили чоловіка, який розбещував трьох малолітніх дівчаток, а у Львові педофіл отримав 8 років, бо намагався зґвалтувати школярку під виглядом "лікарки".

Також українська прокуратура розслідує понад 274 факти сексуального насильства окупантів над українцями, але їх значно більше.