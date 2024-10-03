Не міг знайти скальпель: у Британії хірург прооперував пацієнта ножем, яким різав фрукти

Хірург Сассексського королівського госпіталю в Брайтоні (Велика Британія) використав швейцарський армійський ніж, щоб відкрити грудну клітку пацієнта, бо не зміг знайти стерильного скальпеля.

Раніше під час обіду цим інструментом він різав фрукти, повідомляє BBC.

У медзакладі заявили, що операція була екстреною, але дії хірурга були "поза звичайними процедурами і не мали б бути необхідними".

Пацієнт вижив, але в лікарні вважають поведінку медика "сумнівною", там були "дуже здивовані", що хірург не міг знайти стерильного скальпеля.

"Мене це дивує та жахає. По-перше, канцелярський ніж нестерильний. По-друге, це не робочий інструмент. І по-третє, весь комплект [мабуть] там був", – зазначив професор Грем Постон, колишній хірург-консультант.

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Це сталося на тлі розслідування щонайменше 105 випадків ймовірної медичної недбалості в Університетських лікарнях Сессекського Фонду Національної служби охорони здоров’я Англії.

Як повідомляє ВВС, там за два місяці один хірург провів три операції з низьким ризиком, після чого всі троє пацієнтів невдовзі померли.

Лікарня розпочала серію внутрішніх розслідувань цих смертей і дійшла висновку, що пацієнти зазнали "поганого догляду". Медзаклад також визнав, що одна з них "вижила б, якби не було післяопераційних ускладнень".

Але медико-наглядова комісія з якості медичного обслуговування переглянула дані про цю смерть і виявила, що "порушення правил не було".

Раніше на Хмельниччині жінка звинуватила лікарів у знущаннях під час пологів, поліція відкрила справу.