У Рівному немовля померло від опікового шоку: поліція підозрює недбалість лікарів

У Рівному 2-місячне немовля померло від опікового шоку після контакту з обігрівальним приладом у лікарні.

Правоохоронці розслідують неналежне виконання медиками професійних обов’язків, повідомляє поліція Рівненської області.

14 грудня до поліції зателефонували медики обласної дитячої лікарні і повідомили про смерть дитини.

Двомісячна дівчинка мала вроджену ваду розвитку та померла після операції.

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Фото: FussSergei /Depositphotos

Поліціянти з’ясували, що мама з донькою поступили в лікарню 12 грудня. Немовляті провели планове оперативне втручання, після якого дитина померла.

Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть двомісячної дитини настала внаслідок опікового шоку.

Немовля отримало термічний опік 45% тіла І-ІІІ ступеня внаслідок контакту із обігрівальним приладом у медзакладі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому).

Розслідування триває.

Якщо провину медиків встановлять, їм може загрожувати обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років.

Також вони не зможуть обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Києві лікарів двох клінік судитимуть за смерть пацієнтки.

А дитяча стоматологиня з Рівного втратила ліцензію, тому що била маленьких пацієнтів.