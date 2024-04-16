"Дискримінує жінок": у Британії рентгенологи виступили проти оподаткування бюстгальтерів

У Великій Британії лікарі-рентгенологи заявили, що оподаткування бюстгальтерів – це дискримінація жінок.

На їхню думку, цей елемент білизни мають позбавити ПДВ, повідомляє The Telegraph.

Таку заяву члени Товариства рентгенологів зробили на своїй щорічній конференції.

"Введення ПДВ на бюстгальтери непропорційно впливає на жінок. Оподаткування бюстгальтерів можна вважати дискримінаційним відповідно до Закону про рівність 2010 року.

Хоча носіння бюстгальтера може не спричинити жодних захворювань, є ризик виникнення деяких проблем з опорно-руховим апаратом, особливо якщо ви носите більший розмір чашечки", – стверджують вони.

За їхніми словами, жінки, які носять бюстгальтер із чашкою розміру D та вище, часто відчувають біль у спині, ломоту в плечах і шиї через велику вагу грудей.

Водночас носіння якісного, добре підібраного бюстгальтера може полегшити ці проблеми й скоротити час, витрачений на лікарняний через проблеми з опорно-руховим апаратом.

Своєю заявою лікарі прирівняли бюстгальтери до менструальних засобів.

У січні 2024 року у Великій Британії скасували ПДВ на прокладки, тампони та менструальні чаші. Це сталося після дворічної кампанії від різноманітних брендів, продавців і жіночих організацій.

Залишився лише 20% податок на труси для менструації, які є альтернативою використанню тампонів і прокладок. Їх кваліфікували як одяг.

Наразі лише жінки, які перенесли операцію через рак молочної залози, звільняються від сплати ПДВ при купівлі певних бюстгальтерів.

Нагадаємо, 45% українців вважає, що найбільше в Україні дискримінують за ознакою мови.