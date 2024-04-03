У Британії начальник назвав вагітну співробітницю плаксивою: вона подала до суду і виграла справу

У Великій Британії жінка виграла справу про дискримінацію на робочому місці. Коли вона була вагітною, начальник назвав її "дуже емоційною і плаксивою".

Жінці виплатять компенсацію, повідомляє The Guardian.

Нікола Гіндс із графства Йоркшир, що в Англії, працювала в аутсорсинговій компанії. У квітні 2020 року жінка дізналася про вагітність і повідомила про це своє керівництво.

Однак у жовтні Гіндс написала начальнику, що не справляється із навантаженням. Це сталося після двох панічних атак за тиждень.

Шеф Гідс, Нав Каллі, вирішив не відповідати їй, натомість написав електронного листа своєму колезі. В ньому він зазначив, що жінка "стала дуже емоційною й особливо плаксивою", і додав, що їй варто піти в неоплачувану відпустку.

У червні 2021 року відбулася співбесіда, під час якої обговорювалися потреби Гіндс після повернення з декретної відпустки. А вже у вересні 2021 року жінка звільнилася з роботи.

Нікола Гіндс Solent News & Photo Agency

Суддя Роджер Тайнан, заявив, що начальник Гіндс створив стереотипне уявлення про неї, як про "емоційну, вагітну жінку під впливом гормонів", і що "за конкретних обставин його опис був зневажливим і принизливим".

"Висновок полягав у тому, що вона не повністю контролювала свої емоції через вагітність і що в результаті вона висувала необґрунтовані вимоги.

Ми переконані, що відсутність оцінки ризиків, а також бездіяльність Каллі у жовтні 2020 року стали суттєвими факторами, які вплинули на рішення Гіндс звільнитися", – сказав суддя.

За словами самої Ніколи Гіндс, вона хоче, щоб її вчинок став прикладом для усіх майбутніх і молодих мам, які стикаються з дискримінацією.

"Після 12 років наполегливої та самовідданої праці я закінчила свою кар'єру зломленою жінкою, позбавленою всієї своєї впевненості", – наголосила жінка.

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