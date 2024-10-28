У Британії чоловік створював і продавав ШІ-зображення насильства над дітьми: він сяде на 18 років

У Британії засудили чоловіка, який за допомогою ШІ створював непристойні фото з дітьми

У Великій Британії засудили чоловіка, який використовував штучний інтелект, щоб на основі фото реальних дітей створити зображення насильницького характеру.

За ґратами він проведе 18 років, повідомляє The Guardian.

27-річного Г'ю Нельсона визнали винним у скоєнні 16 злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством над дітьми.

За даними поліції, Нельсон використовував комп'ютерну програму з функцією штучного інтелекту Daz 3D, щоб перетворити звичайні фото дітей на зображення сексуального насильства.

Він продавав їх в інтернет-чатах, в яких також обговорював сексуальне насильство з іншими людьми. У деяких випадках "замовлення" робили педофіли, які надсилали світлини дітей, з ким контактували в реальному житті.

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За 18 місяців Нельсону вдалося заробити близько 5 тисяч фунтів стерлінгів – понад 260 тисяч гривень.

Раніше чоловіка вже судили за створення дипфейків, які зазвичай передбачають перенесення певного обличчя на інше тіло.

Г’ю Нельсона викрили у червні 2023 року. Тоді чоловік розповів у чаті поліцейському під прикриттям, що бере 80 фунтів стерлінгів (понад 4 тисячі гривень) за створення нового образу на основі наданих йому фотографій.

Під час обшуку правоохоронці виявили, що Нельсон також переписувався з трьома людьми, яких заохочував до зґвалтування дітей. Його жертвами та клієнтами були жителі різних країн, зокрема Італії, Франції та США.

Загалом Нельсона визнали винним у розповсюдженні, створенні та зберіганні непристойних зображень, закликах до зґвалтування дитини віком до 13 років та спробі підбурювання хлопчика віком до 16 років до статевого акту.

Піж час оголошення вироку суддя Королівського суду Болтона Мартін Волш заявив, що "неможливо дізнатися", чи зґвалтували клієнти Нельсона дітей після створення непристойних зображень.

Адвокат Роберт Еліас намагався виправдати підсудного, що той "жив самотнім життям у спальні в будинку своїх батьків".

"Він шукав насамперед схвалення і відчуття приналежності до спільноти. Він заробляв відносно невеликі суми грошей і відчайдушно прагнув визнання", – сказав Еліас.

Г’ю Нельсона засудили до 18 років ув’язнення.

Нагадаємо, цього року у Британії вперше заборонили користуватися ШІ злочинцю, який генерував непристойні фото з дітьми.