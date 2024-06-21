"Казав, що пеніс лікує травму": у Британії жінка виграла суд у психотерапевта, який її зґвалтував

Елла пережила зґвалтування під час сесії з психотерапевтом, до якого звернулась через панічні атаки

У Британії 37-річна Елла Джанне виграла суд у психотерапевта, який зґвалтував її, називаючи це "терапевтичною практикою".

Жінка притягнула до відповідальності 57-річного психотерапевта Майкла Лузаду, який зґвалтував її під час сесії у 2016 році.

Суд примусив зловмисника виплатити потерпілій понад 217 тисяч фунтів стерлінгів компенсації, повідомляє The Guardian.

Елла пережила сексуальне насильство у дитинстві та страждала від панічних атак під час інтимної близькості за згодою. З цією проблемою вона двічі приходила до психотерапевта у 2011 та 2012 роках, і тоді ніякої сексуальної активності не відбувалося.

У 2016 році Елла прийшла на сеанс "роботи з тілом" вартістю 750 фунтів стерлінгів, який, на її думку, мав нагадувати фізіотерапію в поєднанні з розмовною терапією. Але психотерапевт зґвалтував дівчину.

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Майкл Лузада називав себе "секс-терапевтом" і стверджував, що його "пеніс поглинає травму" The Times

Жінка розповіла суду, що Лузада називав свій пеніс "лазерним променем", який може "поглинути травму". Елла розповіла, що у неї була панічна атака і вона ніяк не могла дати згоду на такі дії терапевта.

Після пережитого насильства жінка мала суїцидальні думки, перервала вагітність і почала зловживати алкоголем. Психіатри підтвердили у потерпілої ПТСР.

Елла розповіла про зґвалтування подрузі та оперативно звернулася до поліції, але у 2018 році прокуратура повідомила їй, що не висунула Майклу Лузаді "кримінальних" звинувачень. Тоді дівчина вирішила подати цивільний позов, пише ВВС.

Елла звинувачувала психотерапевта у недбалості, а той все заперечував і стверджував, що секс відбувся за згодою. На суді він також заявив, що його "сексуальна робота" є його "духовним даром і вираженням душі". Зауважимо, що у медіа його іноді представляли "секс-терапевтом".

Зрештою, суд ухвалив рішення на користь потерпілої. "Я вважаю, що масштаб впевненості Лузади у власних здібностях був таким, що його сприйняття реальності було затьмарене почуттям власної важливості", – йдеться у рішенні судді.

Правозахисниці юридичної фірми Center for Women's Justice відреагували на вирок і закликали прокурорів висунути Майклу Лузаді "кримінальні" обвинувачення.

"З огляду на докази, які з'явилися під час судового процесу, і висновки судді, ми закликаємо Королівську прокурорську службу (CPS) переглянути своє початкове рішення про відмову в кримінальному провадженні.

Хоч цивільний позов є великою перемогою для Елли, він ніколи не повинен розглядатися як заміна кримінальної відповідальності, зокрема через величезний ризик і тягар, який він покладає на потерпілих заявників. Ми також дуже стурбовані тим, що "робота" цього терапевта не підлягала жодному регулюванню", – йдеться у заяві Центру жіночого правосуддя.

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Нагадаємо, раніше "УП. Життя" пояснювала, чому інтимні стосунки між психотерапевтом і клієнтом неприпустимі, та як розпізнати "червоні прапорці" поганого психотерапевта.

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