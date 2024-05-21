У Британії видали енциклопедію, в якій історія України подана на російський манер

В історичній енциклопедії, видані в 2023 році, історія Росії починається з історії Русі.

У Великій Британії видали історичну енциклопедію, яка містить перекручені факти про українську історію. Автори праці "Історія: Повний візуальний посібник" (History: The Definitive Visual Guide) називають Київську Русь "частиною історії РФ", а російську агресію проти України – "спеціальною воєнною операцією".

Російські наративи в енциклопедії, виданій у 2023 році, виявила народна депутатка Наталія Піпа під час робочого візиту до Лондона.

"Факти про українську історію перекручені, як за методичками російської пропаганди", – написала обраниця.

Розповідаючи історію Росії, автори праці згадують про князя Рюрика, а Володимира Великого називають "принцом Владіміром".

У підписі до фото, яке ілюструє розповідь про Голодомор в Україні 1932-1933 років, автори зазначають, що рішення Сталіна відібрати зерно для імпорту призвели до найбільшого рукотворного голоду в історії світу. Однак, вони не називають цю трагедію спланованим геноцидом українського народу.

На одній із сторінок, яка розповідає про початок історії РФ, згадують княгиню Ольгу. Наталія Піпа/Facebook

Для підтвердженням факту спотворення історичних подій Наталія Піпа звернулася до фахівців, зокрема історика Тімоті Снайдера. Вона також направила листи до українських наукових і навчальних установ, а також Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії і Посольства Великої Британії в Києві.

За інформацією, яку надала "УП. Життя" помічниця депутатки, обраниця вже отримала дві експертні відповіді, зокрема від Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної академії наук України.

У листах науковці зазначають, що тлумачення назви України як окраїни, про що писали автори книги, є напрацюванням імперської історіографії XIX століття.

"Червоною ниткою через усе видання (в тих місцях, що відведені під висвітлення історії Росії та України) проходить теза про "одвічну приналежність" України Москві, її добровільне підпорядкування і вторинність.

У тексті присутні безліч алогізмів і нісенітниць, які суперечать навіть формальній логіці", – стверджують в експертному висновку працівники НАН України.

На думку істориків, зміст енциклопедії наслідує примітивні російські імперські історичні наративи.

Народна депутатка планує використати експертні оцінки для того, аби переконати видавництво виправити допущені помилки.

"Зараз надзвичайно важливо всім знати і говорити правду про історію України й правду про державу-агресора Росію", – написала Наталія Піпа.