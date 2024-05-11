У Чернігові чоловік стріляв у собаку з травматичного пістолета: йому загрожує до трьох років ув’язнення

У Чернігові чоловік декілька разів вистрелив у собаку з травматичного пістолета. Фото ілюстративне

У Чернігові чоловік кілька разів вистрелив у собаку із травматичного пістолета. Правоохоронці зазначають, що він зробив це з "хуліганських мотивів".

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у Головному управлінні поліції Чернігівської області.

Злочин стався зранку 10 травня на одній з автостоянок Чернігова. 50-річний чоловік, який прийшов туди за своєю припаркованою машиною, з "хуліганських мотивів" кілька разів вистрелив із травматичної зброї по собаці, який був на території стоянки.

Поліції про цей випадок одразу повідомив охоронець, після чого на місце прибули правоохоронці.

Вилучена зброя Поліція Чернігівської області/Facebook

"Зловмисник надав правдиві свідчення. Поліція вилучила у нього пістолет, з якого, ймовірно, були зроблені постріли. Зброю та набої направили на проведення експертних досліджень", – зазначили у поліції.

Тварина отримала травми, однак вижила. Для надання медичної допомоги її доставили до ветеринарної клініки. Наразі собака в безпеці й загрози її життю немає.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

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