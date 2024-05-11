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У Чернігові чоловік стріляв у собаку з травматичного пістолета: йому загрожує до трьох років ув’язнення

Альона Павлюк — 11 травня, 12:00
У Чернігові чоловік стріляв у собаку з травматичного пістолета: йому загрожує до трьох років ув’язнення
У Чернігові чоловік декілька разів вистрелив у собаку з травматичного пістолета. Фото ілюстративне
firyalramzy/Depositphotos

У Чернігові чоловік кілька разів вистрелив у собаку із травматичного пістолета. Правоохоронці зазначають, що він зробив це з "хуліганських мотивів".

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі, повідомили у Головному управлінні поліції Чернігівської області.

Злочин стався зранку 10 травня на одній з автостоянок Чернігова. 50-річний чоловік, який прийшов туди за своєю припаркованою машиною, з "хуліганських мотивів" кілька разів вистрелив із травматичної зброї по собаці, який був на території стоянки.

Поліції про цей випадок одразу повідомив охоронець, після чого на місце прибули правоохоронці.

Зброя, вилучена у чоловіка, що стріляв у собаку
Вилучена зброя
Поліція Чернігівської області/Facebook

"Зловмисник надав правдиві свідчення. Поліція вилучила у нього пістолет, з якого, ймовірно, були зроблені постріли. Зброю та набої направили на проведення експертних досліджень", – зазначили у поліції.

Тварина отримала травми, однак вижила. Для надання медичної допомоги її доставили до ветеринарної клініки. Наразі собака в безпеці й загрози її життю немає.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Чоловіку загрожує до трьох років ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО.

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