У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО: поліція відкрила справу

У Києві 51-річний чоловік застрелив бельгійську вівчарку сусідів, і тепер йому загрожує 3 роки тюрми.

Пса на прізвисько Чіп привезли із зони АТО у 2016 році. Він багато років охороняв будинок своєї родини, повідомляє Київська міська прокуратура.

Власники тварини кажуть, що сусіду нібито не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

"За даними слідства, у квітні 2024 року, підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула", – розповідають у прокуратурі.

Вбивці собаки загрожує до 3 років тюрми Київська міська прокуратура

Після вбивства собаки поліція Києва відкрила кримінальне провадження. А за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури кривднику повідомили про підозру в жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

Пса на прізвисько Чіп привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини Київська міська прокуратура

Нині триває досудове розслідування. Підозрюваному у вбивстві тварини загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у селі на Львівщині невідомі застрелили собаку військового: боєць вважає, що хотіли помститися.

Досудове розслідування вбивства тварини здійснює Подільське управління поліції

А в Києві 25-річний чоловік побив та задушив собаку колишньої дівчини. Живодеру вручили підозру.