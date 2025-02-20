У Чернігові відкрили 16-й реабілітаційний центр мережі RECOVERY для поранених військових

Національна мережа, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України, знову розширюється. Відтепер інноваційний реабілітаційний центр RECOVERY для захисників і захисниць України працює в Чернігові. Щороку тут зможуть отримувати безоплатні послуги з реабілітації понад 1 000 військових.

Проєкт RECOVERY — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ. Центр у Чернігові, як і решта в національній мережі RECOVERY, облаштований з урахуванням світових стандартів технологічності й інклюзивності.

Віктор Пінчук, засновник проєкту RECOVERY, зазначив:

"Ми відкриваємо вже 16-й центр RECOVERY, але це формально, адже в деяких із них ми робили другу чергу, тому вже 20 разів відкривали реабілітаційні центри. Вони дуже потужно працюють, тут уже відновилося понад 22 тисячі героїв і героїнь. Коли вийдемо на 100%, то буде потужність 26 тисяч військових на рік. Це дуже велика цифра в масштабах країни, і в цьому сенсі ми задоволені. Ми сподіваємося, що наш приклад буде поширюватися, що інші бізнесмени, меценати теж за цими стандартами почнуть робити реабілітаційні центри ".

Перелік інноваційних тренажерів і апаратів у чернігівському центрі RECOVERY покриває весь спектр функціональних порушень, серед яких отримані внаслідок вогнепальних поранень, мінно-вибухових травм. Кабінети фізичної реабілітації оснащено обладнанням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Весь центр є повністю безбар’єрним для пацієнта: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум на підлозі, поручні в коридорах, інклюзивні санітарні вузли з площею, достатньою для осіб на кріслах колісних.

У лікувально-реабілітаційній зоні розташовані великий і малий зали фізичної реабілітації й механотерапії, два зали для індивідуальних занять, кабінети фізіотерапії, лазерної терапії, асистивних технологій, психологічної допомоги, ерготерапії, масажний кабінет, а також кабінети терапевта мови і мовлення та фізичного терапевта. Також тут розмістилися кабінети завідувача відділення, старшої медичної сестри, простора гостьова зона, службові приміщення.

У палатному відділенні облаштовано 12 палат на 45 ліжок. У всіх палатах є електричні функціональні ліжка та меблі для зручного й комфортного перебування пацієнтів. Також тут функціонує ординаторська, пост медичної сестри, маніпуляційна, комутаційна, інклюзивні санвузли.

Ганна Анісовець, завідувачка реабілітаційного центру RECOVERY в Чернігові, розповіла:

"Ми не займаємося гіперопікою, адже люди самостійні — і мають такими бути. Наші пацієнти, навіть якщо прибувають на кріслах колісних, можуть повністю обслуговувати себе. Усі двері, входи, виходи доступні, є сучасні ліфти. Чернігівський центр не має фізичних бар’єрів — і наша команда працює, щоб не було й психологічних".

Відновлюватиме військових після поранень у чернігівському центрі RECOVERY мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Вона складається з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, масажистів, терапевтів мови і мовлення та психолога. Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації вони надають якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу.

Крім Чернігова, інноваційні центри RECOVERY надають безоплатні послуги у Вінниці, Дніпровщині (три заклади), Києві (два заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Черкасах і Чернівцях. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу 22 000 пацієнтів.