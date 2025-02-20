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У Чернігові відкрили 16-й реабілітаційний центр мережі RECOVERY для поранених військових

PROMOTED — 20 лютого, 16:18

Національна мережа, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки задля допомоги Силам безпеки й оборони України, знову розширюється. Відтепер інноваційний реабілітаційний центр RECOVERY для захисників і захисниць України працює в Чернігові. Щороку тут зможуть отримувати безоплатні послуги з реабілітації понад 1 000 військових.

Проєкт RECOVERY — приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ. Центр у Чернігові, як і решта в національній мережі RECOVERY, облаштований з урахуванням світових стандартів технологічності й інклюзивності.

Віктор Пінчук, засновник проєкту RECOVERY, зазначив:

"Ми відкриваємо вже 16-й центр RECOVERY, але це формально, адже в деяких із них ми робили другу чергу, тому вже 20 разів відкривали реабілітаційні центри. Вони дуже потужно працюють, тут уже відновилося понад 22 тисячі героїв і героїнь. Коли вийдемо на 100%, то буде потужність 26 тисяч військових на рік. Це дуже велика цифра в масштабах країни, і в цьому сенсі ми задоволені. Ми сподіваємося, що наш приклад буде поширюватися, що інші бізнесмени, меценати теж за цими стандартами почнуть робити реабілітаційні центри".

Перелік інноваційних тренажерів і апаратів у чернігівському центрі RECOVERY покриває весь спектр функціональних порушень, серед яких отримані внаслідок вогнепальних поранень, мінно-вибухових травм. Кабінети фізичної реабілітації оснащено обладнанням із віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв’язок із пацієнтом.

Весь центр є повністю безбар’єрним для пацієнта: широкі дверні отвори, відсутність порогів, медичний антиковзкий лінолеум на підлозі, поручні в коридорах, інклюзивні санітарні вузли з площею, достатньою для осіб на кріслах колісних.

У лікувально-реабілітаційній зоні розташовані великий і малий зали фізичної реабілітації й механотерапії, два зали для індивідуальних занять, кабінети фізіотерапії, лазерної терапії, асистивних технологій, психологічної допомоги, ерготерапії, масажний кабінет, а також кабінети терапевта мови і мовлення та фізичного терапевта. Також тут розмістилися кабінети завідувача відділення, старшої медичної сестри, простора гостьова зона, службові приміщення.

У палатному відділенні облаштовано 12 палат на 45 ліжок. У всіх палатах є електричні функціональні ліжка та меблі для зручного й комфортного перебування пацієнтів. Також тут функціонує ординаторська, пост медичної сестри, маніпуляційна, комутаційна, інклюзивні санвузли.

Ганна Анісовець, завідувачка реабілітаційного центру RECOVERY в Чернігові, розповіла:

"Ми не займаємося гіперопікою, адже люди самостійні — і мають такими бути. Наші пацієнти, навіть якщо прибувають на кріслах колісних, можуть повністю обслуговувати себе. Усі двері, входи, виходи доступні, є сучасні ліфти. Чернігівський центр не має фізичних бар’єрів — і наша команда працює, щоб не було й психологічних".

Відновлюватиме військових після поранень у чернігівському центрі RECOVERY мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Вона складається з лікарів фізичної реабілітаційної медицини, фізичних терапевтів, ерготерапевтів, масажистів, терапевтів мови і мовлення та психолога. Завдяки високотехнологічному обладнанню та кваліфікації вони надають якісну, доступну й доказову реабілітаційну допомогу.

Крім Чернігова, інноваційні центри RECOVERY надають безоплатні послуги у Вінниці, Дніпровщині (три заклади), Києві (два заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Хмельницькому, Черкасах і Чернівцях. Загалом у центрах національної мережі вже отримали реабілітаційну допомогу 22 000 пацієнтів.

Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY
Реабілітаційний центр RECOVERY

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